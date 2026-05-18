Đảng bộ xã Tây Cốc trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 23 đảng viên

Ngày 18/5, Đảng bộ xã Tây Cốc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm văn Quang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Trong đợt này, Đảng bộ xã Tây Cốc có 23 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Lãnh đạo xã Tây Cốc trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Quang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm văn Quang cùng lãnh đạo xã Tây Cốc trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Ất.
Dịp này, đồng chí Phạm Văn Quang cùng các đồng chí lãnh đạo xã đã đến gia đình thăm và trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Ất, đảng viên Chi bộ Tân Long; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Tiến, đảng viên Chi bộ Phúc Thịnh.
Ninh Giang (xã Tây Cốc)
