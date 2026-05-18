Đảng bộ xã Tây Cốc trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 23 đảng viên

Ngày 18/5, Đảng bộ xã Tây Cốc tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Quang - Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm văn Quang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Tây Cốc có 23 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Tây Cốc trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.