27 đảng viên xã Vĩnh Thành được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Chiều 18/5, Đảng bộ xã Vĩnh Thành tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Huy Hậu, Chi bộ Phú Thị.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Vĩnh Thành có 26 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trong đó có 1 đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng...

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên gương mẫu, luôn phát huy tinh thần kiên trung của người cán bộ, đảng viên; đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền và Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành Ngô Hữu Mai tặng hoa, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng mà còn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thu Hoài - Trường Giang


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng Ban thường vụ tỉnh ủy Đảng bộ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 19/5 công tác xây dựng Đảng trao huy hiệu đảng Bí thư Giải phóng dân tộc Chính quyền
