Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên Đảng bộ xã Hương Cần

Chiều 18/5, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên Đảng bộ xã Hương Cần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đinh Văn Xin.

Đợt này, Đảng bộ xã Hương Cần có 12 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng lãnh đạo xã Hương Cần trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đảng viên lão thành. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng là sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của mỗi đảng viên, góp phần vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước.

Lãnh đạo xã Hương Cần trao Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Những thành tựu mà xã Hương Cần đạt được hôm nay; những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã đã dày công xây đắp là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong xã. Đặc biệt có sự đóng góp to lớn của các cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ và những đảng viên ưu tú được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ đảng viên các chi bộ nói chung và cá nhân các đồng chí vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị, Đảng bộ xã Hương Cần thường xuyên quan tâm các đảng viên lão thành trong toàn xã; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng để có thêm nhiều quần chúng ưu tú sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; bám sát thực tiễn, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hương Cần lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện.

Lê Hoàng