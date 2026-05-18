Giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quy Đức

Chiều 18/5, Đoàn giám sát số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quy Đức.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi giám sát.

Nội dung giám sát tập trung vào 4 chuyên đề: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quy Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Sau sắp xếp, bộ máy hành chính từng bước được tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, hoạt động điều hành đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quy Đức phát biểu tại buổi giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cụ thể hóa một số nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện tại địa phương chưa thực sự đồng bộ. Việc triển khai phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực, trình độ của một số cán bộ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế; trang thiết bị làm việc thiếu và lạc hậu, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan chuyên môn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã còn gặp khó khăn về hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Năng lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn hạn chế, chưa áp dụng rộng rãi chuyển đổi số. Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Quy Đức phát biểu đề xuất, kiến nghị tại buổi giám sát.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các nghị quyết; phân tích nguyên nhân của những khó khăn trong công tác chuyển đổi số, bố trí nhân lực, đầu tư hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đào tạo cán bộ, tăng cường nguồn lực đầu tư và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy xã Quy Đức trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; lựa chọn những nội dung trọng tâm trong các nghị quyết “trụ cột” để cụ thể hóa, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, du lịch và bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo báo cáo để hoàn thiện.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao các thành viên đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

