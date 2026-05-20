Trao đổi kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng

Chiều 20/5, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trao đổi kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát số 06 cùng các thành viên trong đoàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Đoàn giám sát số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, bám sát quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc cụ thể hóa các nghị quyết bảo đảm trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn dần đi vào nền nếp; giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đáp ứng tiến độ. Việc tiếp nhận, bàn giao tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai kịp thời, đầy đủ. Các trụ sở làm việc, tài sản công được bố trí, sử dụng đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy xã đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện, các dịch vụ công trực tuyến mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số.

Một số kết quả nổi bật: Trên 96% đảng viên Đảng bộ xã được học tập, quán triệt các nghị quyết; tăng trưởng kinh tế 5 tháng đầu năm 2026 đạt gần 7%; giải ngân vốn đầu tư công quý I/2026 đạt hơn 18%; thu ngân sách quý I đạt trên 52 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 99%, 100% hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn trình. Xã đã thành lập 32 tổ công nghệ số cộng đồng với 472 thành viên tham gia hỗ trợ hiệu quả người dân trong việc đăng ký, gửi hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đồng bộ với các quy hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành xử lý những tồn tại liên quan đến đất đai, xây dựng, tài chính, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp thực tiễn; quan tâm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị .

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Đoàn giám sát số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng tiếp tục tập trung lãnh đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh bằng các chương trình hành động cụ thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã cần chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện; đào tạo, bố trí cán bộ, công chức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác và hiệu quả phục vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu thực hiện thủ tục hành chính toàn trình.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, nhất là các dự án giao thông, đô thị, công nghiệp có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Về chuyển đổi số, xã tập trung số hóa dữ liệu, định danh đất đai để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” để mọi người dân tham gia tích cực tham gia.

Ngọc Anh