Sinh hoạt chuyên đề “Báo công dâng Bác” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Hy Cương).

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những hiện vật trưng bày tại Khu di tích.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công với Bác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thời gian qua, đặc biệt sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nguyện đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ tại Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ dâng hương, đoàn đã được nghe đại diện Ban Quản lý di tích nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lần Người về thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ; ôn lại những lời căn dặn thiêng liêng của Người đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ