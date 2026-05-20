Học và làm theo Bác
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sinh hoạt chuyên đề “Báo công dâng Bác” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Hy Cương).

Sinh hoạt chuyên đề “Báo công dâng Bác” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những hiện vật trưng bày tại Khu di tích.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo công với Bác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thời gian qua, đặc biệt sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nguyện đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy trong giai đoạn mới.

Sinh hoạt chuyên đề “Báo công dâng Bác” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ tại Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ dâng hương, đoàn đã được nghe đại diện Ban Quản lý di tích nói chuyện về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lần Người về thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ; ôn lại những lời căn dặn thiêng liêng của Người đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ Văn phòng tỉnh ủy Đảng bộ Kỷ niệm Báo công với Bác Tư tưởng ngày sinh Đạo đức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cán bộ nêu gương, người dân tin tưởng

Cán bộ nêu gương, người dân tin tưởng
2026-05-20 07:49:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để...

Thanh niên Mai Hạ làm theo lời Bác

Thanh niên Mai Hạ làm theo lời Bác
2026-05-19 16:34:00

baophutho.vn Đoàn thanh niên xã Mai Hạ có 630 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 25 chi đoàn trực thuộc. Bằng những việc làm cụ thể, thanh niên xã Mai Hạ...

Học Bác lòng ta trong sáng hơn

Học Bác lòng ta trong sáng hơn
2026-05-18 08:44:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng.” Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những...

Học Bác tinh thần “vì dân phục vụ”

Học Bác tinh thần “vì dân phục vụ”
2026-05-17 09:30:00

baophutho.vn Những đổi thay trong cải cách hành chính không chỉ được đo bằng tỷ lệ hồ sơ đúng hạn hay số thủ tục trực tuyến, mà còn được thể hiện từ sự hài...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long