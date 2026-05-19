Thanh niên Mai Hạ làm theo lời Bác

Đoàn thanh niên xã Mai Hạ có 630 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 25 chi đoàn trực thuộc. Bằng những việc làm cụ thể, thanh niên xã Mai Hạ không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được thực hiện đã tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên các mặt đời sống xã hội.

Chi đoàn thanh niên Công an xã Mai Hạ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật hơn cả trong việc học và làm theo Bác là các hoạt động từ thiện nhân đạo, xung kích, tình nguyện “Vì cộng đồng” mà thanh niên xã Mai Hạ đã triển khai. Từ đầu năm đến nay, Đoàn thanh niên xã đã tổ chức Chương trình Chiến dịch mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2026 với chuỗi hoạt động nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Tại chương trình, Đoàn xã phối hợp với Đoàn Tình nguyện Xanh trao tặng 500 cuốn sách cho các trường TH&THCS trên địa bàn xã; trao 100 suất quà cho các em thiếu nhi Trường TH&THCS Vạn Mai. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn xã trao 16 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 4,6 triệu đồng.

Chi đoàn thanh niên - Chi hội phụ nữ Công an xã phối hợp với Đoàn thanh niên - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Tết nhân ái – Xuân yêu thương”. Tại chương trình Ban tổ chức đã trao tặng 38 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho 38 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” toàn quốc lần thứ I vào tháng 3 năm 2026, Đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, các địa điểm công cộng trên địa bàn. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Đoàn thanh niên xã luôn duy trì các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong dịp Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, đã có 5 đoàn viên thanh niên ưu tú của xã vinh dự được kết nạp Đảng.

Dương Liễu