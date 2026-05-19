Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương đổi mới từng tiết học trong kỷ nguyên số

Giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của ngành Giáo dục trong thời đại số, có những người thầy vẫn lặng thầm gieo hạt tri thức bằng tất cả đam mê, trách nhiệm và khát vọng đổi mới. Ở Trường THCS Phúc Yên, cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương là một trong những gương mặt tiêu biểu như thế. Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, cô không chỉ được biết đến là một giáo viên Tin học tận tâm mà còn là người tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, luôn truyền cảm hứng sáng tạo và tinh thần vượt lên chính mình cho đồng nghiệp, học sinh.

Những ngày tháng Năm lịch sử, cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương vinh dự là một trong 6 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức. Đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cô mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của một nhà giáo luôn tận tụy với nghề.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm trong công tác chuyên môn.

Hơn 21 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô giáo Thu Phương luôn được đồng nghiệp và học sinh nhắc đến bằng sự trân trọng. Nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, nhận nhiều bằng khen, giấy khen, nhưng với cô những thành tích ấy chưa bao giờ là điểm dừng. Điều khiến đồng nghiệp khâm phục ở cô chính là tinh thần cầu tiến và ý thức không ngừng đổi mới để thích ứng với yêu cầu của giáo dục hiện đại.

Cô Phương ứng dụng nhiều phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ Tin học.

Trong quan niệm của cô, người thầy muốn truyền cảm hứng cho học sinh trước hết phải là người luôn học hỏi, biết thay đổi chính mình. Bởi vậy, mỗi tiết học Tin học của cô tại Trường THCS Phúc Yên không còn là những giờ học khô khan với lý thuyết cứng nhắc. Những bài giảng được cô thiết kế sinh động bằng hình ảnh trực quan, video mô phỏng, trò chơi tương tác và hệ thống bài tập số hóa. Học sinh được tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi, dễ hiểu và chủ động khám phá thay vì tiếp thu một chiều.

Nhiều học sinh từng e ngại môn Tin học dần trở nên hứng thú hơn sau những giờ học của cô. Không khí lớp học luôn sôi nổi bởi mỗi bài giảng đều gắn với trải nghiệm thực tế, kích thích tư duy sáng tạo và khả năng tự học của học sinh. Với cô, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ giảng dạy mà còn là cầu nối để khơi dậy niềm đam mê học tập ở học trò.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương truyền đam mê và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức cho học sinh.

Không chỉ đổi mới trên lớp học, cô giáo Thu Phương còn dành nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến, phần mềm ôn luyện giúp học sinh có thể tự học và kiểm tra kiến thức tại nhà. Hình ảnh cô giáo kiên nhẫn ngồi bên học sinh sau giờ học để hướng dẫn từng thao tác lập trình, cùng các em tháo gỡ những bài toán khó đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ học trò Trường THCS Phúc Yên.

Tinh thần tiên phong ấy cũng thôi thúc cô dấn thân mạnh mẽ vào công cuộc chuyển đổi số giáo dục. Năm 2025, cô là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh về phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời là tác giả sáng kiến cấp quốc gia năm 2026 cùng nhiều sáng kiến cấp tỉnh có giá trị thực tiễn cao. Đặc biệt, cô còn tham gia biên soạn 3 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương (mặc áo dài trắng) nhận giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2025 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Không dừng ở nỗ lực riêng, cô Phương tích cực lan tỏa tinh thần đổi mới tới đội ngũ giáo viên. Với vai trò giáo viên cốt cán và báo cáo viên cấp tỉnh, cô trực tiếp tham gia tập huấn phát triển năng lực số cho hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên; điều hành các cộng đồng chuyên môn quy mô lớn trên toàn quốc. Nhiều giáo viên trẻ xem cô là người truyền cảm hứng bởi sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Yên Lê Thị Hồng Khiên đánh giá: “Điều đáng quý ở cô Phương chính là tinh thần cầu tiến và sự say mê nghề nghiệp. Dù đạt nhiều thành tích cao, cô vẫn luôn tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới để mang đến những giá trị tốt hơn cho học sinh và nhà trường.”

Bên cạnh đó, cô giáo Thu Phương còn nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm 2014 đến nay, cô đã trực tiếp dìu dắt 172 học sinh đạt giải các cấp, trong đó nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Tiêu biểu là em Phạm Hồng Kỳ đạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế HKICO.

Cô giáo Nguyễn Thu Phương luôn đồng hành cùng học sinh Trường THCS Phúc Yên chinh phục nhiều cuộc thi do tỉnh và Trung ương tổ chức.

Với học sinh, cô giáo Thu Phương vừa nghiêm khắc vừa gần gũi. Trong học tập, cô luôn yêu cầu sự nghiêm túc, tinh thần tự giác và ý chí không bỏ cuộc. Ngoài giờ học, cô lại là người sẵn sàng lắng nghe, động viên, đồng hành để học sinh vượt qua áp lực, tự tin theo đuổi đam mê.

Nhớ về người cô đã truyền cảm hứng cho mình, em Phạm Hồng Kỳ chia sẻ: “Cô Phương luôn dạy chúng em rằng thành tích hôm nay không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để cố gắng hơn nữa. Chính sự say mê và tinh thần không bỏ cuộc của cô đã tiếp thêm động lực để chúng em tự tin chinh phục các kỳ thi lớn.”

Có lẽ điều đáng quý nhất ở cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương chính là ngọn lửa đam mê nghề nghiệp chưa bao giờ vơi. Dù đạt nhiều thành tích cao như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 1982-2022 cùng nhiều phần thưởng khác, cô vẫn âm thầm học tập mỗi ngày, bền bỉ sáng tạo và tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu mới.

Với cô giáo Nguyễn Thị Thu Phương, học tập và làm theo Bác không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ sự tận tụy trong từng bài giảng, trách nhiệm với học sinh và khát vọng không ngừng vươn lên để cống hiến cho giáo dục. Từ bục giảng nhỏ nơi mái trường THCS Phúc Yên, ngọn lửa nhiệt huyết của người giáo viên ấy vẫn đang âm thầm cháy sáng, lan tỏa tình yêu tri thức và khơi dậy khát vọng đổi mới cho thế hệ trẻ trong thời đại số hôm nay.

Kim Liên