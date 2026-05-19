65 năm Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì: Giữ vững “mạch máu” hóa chất cơ bản, hướng tới tương lai xanh

Ngày 19/5, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (19/5/1961 - 19/5/2026). Đây là dấu mốc tự hào, khẳng định vị thế của một trong những cánh chim đầu đàn, giữ vững “mạch máu” ngành sản xuất hóa chất cơ bản của Việt Nam, đồng thời mở ra bước ngoặt mới trong chiến lược chuyển đổi số, dịch chuyển hạ tầng và phát triển bền vững.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tiền thân là Nhà máy Hóa chất số 1 Việt Trì, được khởi công ngày 4/11/1959 và chính thức đi vào hoạt động ngày 19/5/1961. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã xây dựng mạng lưới khách hàng rộng khắp cả nước. Các sản phẩm chủ lực như NaOH, HCl, Javen, Clo lỏng cùng các dòng sản phẩm chuyên dụng thế hệ mới như PAC và Vi-CHLORiNE đã và đang phục vụ đắc lực cho nhiều ngành công nghiệp và đời sống dân sinh.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Văn Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: Giai đoạn 2010-2025 chính là cuộc cải tổ toàn diện và bứt phá mạnh mẽ nhất trong lịch sử đơn vị. Nhờ mạnh dạn thay đổi công nghệ, thiết bị và tư duy quản trị, năng suất lao động của Công ty tăng bình quân hơn 20%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 17%/năm; doanh thu tăng trưởng ổn định trên 18%/năm. Không chỉ đóng góp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp còn đảm bảo đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo và động viên tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển chung. Các đồng chí nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới, Công ty cần tiếp tục lấy tiêu chí “phát triển xanh - phát triển bền vững” làm mục tiêu xuyên suốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và áp dụng triệt để mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung mọi nguồn lực để triển khai kế hoạch đầu tư cơ sở sản xuất mới trong giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi chiến lược nhằm di dời nhà máy ra khỏi khu vực nội đô, tái cấu trúc toàn diện để xây dựng một tổ hợp sản xuất hiện đại hơn, sạch hơn và thông minh hơn, mở ra không gian phát triển cho nhiều thập kỷ tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì phát triển ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng lớn cho quê hương, đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Phạm Đại Dương; Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp đã tặng hoa cùng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” chúc mừng chặng đường phát triển của Công ty.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Công ty đã trao tặng Kỷ niệm chương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các đối tác, bạn hàng truyền thống tiêu biểu. Những cán bộ, công nhân lao động có trên 30 năm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của nhà máy cũng vinh dự được Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công ty tặng Giấy khen và Kỷ niệm Chương.

