Lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Hy Cương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và xã Hy Cương long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đông đảo các tầng lớp Nhân dân xã Hy Cương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xóm Hòe, khu 5 Chu Hóa, xã Hy Cương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1999. Đây là “địa chỉ đỏ” gắn liền với dấu ấn quan trọng trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng hào hùng của dân tộc. Tại đây, từ ngày 19-29/3/1947, trên đường lên chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Văn Sĩ, xóm Hòe.

Trong 11 ngày làm việc tại đây, Người đã soạn thảo, ký ban hành nhiều văn bản quan trọng; gửi thư, điện chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị; đồng thời hoàn thành một số trước tác có giá trị to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là nơi nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương thường xuyên đến xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Người trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cam go, ác liệt.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta. Người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam mà còn góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, không chỉ Nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà Nhân dân thế giới cũng dành cho Người tình cảm yêu mến, kính trọng sâu sắc.

Để tiếp bước con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân ta đã chọn, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh nguyện tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cùng cả nước thực hiện thành công cuộc cách mạng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh; xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đi trước.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ công ơn của Người; đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Vũ