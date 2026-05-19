Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh:

Phú Thọ tự lực, tự cường bước vào kỷ nguyên mới

Ngày 19/5 năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trang trọng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2026). Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, mà còn là thời điểm để soi rọi, vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 19/9/1954, tại sân Đền Giếng trong Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), trước khi về tiếp quản Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong - Sư đoàn 308 được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật. Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN

Trong hệ thống di sản lý luận đồ sộ của Bác, tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với tự lực, tự cường luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Người từng khẳng định: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Ý chí ấy là “bệ đỡ” giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thác ghềnh để giành độc lập, tự do. Ngày nay, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tư tưởng tự lực, tự cường càng trở thành động lực cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Độc lập trong bối cảnh toàn cầu hóa không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, mà còn là sự tự chủ về kinh tế, làm chủ công nghệ và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa bằng chính nội lực của mình.

Là vùng đất Tổ cội nguồn, Phú Thọ vinh dự và tự hào khi từng nhiều lần được đón Bác về thăm. Mỗi địa danh Người qua, mỗi lời Người căn dặn đều trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ, Nhân dân tỉnh nhà. Nhìn lại lịch sử, năm 1947, giữa bộn bề cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác từng về làm việc tại xã Cổ Tiết (nay là xã Vạn Xuân), xã Chu Hóa (nay là xã Hy Cương), xã Yên Kiện (nay là xã Chân Mộng)... rèn luyện cho ý chí kiên cường của căn cứ địa cách mạng. Năm 1954, tại Đền Hùng, Người đã để lại lời căn dặn bất hủ khắc sâu vào tâm khảm người dân Việt Nam: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”...

Khắc ghi lời dạy của Người, Phú Thọ hôm nay đang cụ thể hóa tinh thần tự lực, tự cường bằng những hành động, mục tiêu đột phá mạnh mẽ để tiến vào kỷ nguyên mới. Theo đó, cả hệ thống chính trị sau sáp nhập đang tập trung phát huy tối đa nội lực, khơi thông các nguồn lực đất đai, con người và văn hóa vùng Đất Tổ. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và dịch vụ logistics hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tự thân tạo ra sức hút lớn đối với các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, quyết tâm không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu. Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người. Thực hiện lời căn dặn giữ nước của Bác tại Đền Hùng, tỉnh chủ động bảo tồn, phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Đây cũng chính là nguồn lực nội sinh, là bệ phóng tinh thần để xây dựng con người Đất Tổ tự tin, tự trọng, mang khát vọng lớn, đủ năng lực hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo di chúc của Người được triển khai quyết liệt. Phú Thọ chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc...

Kỷ niệm Ngày sinh của Bác, đứng trước thềm thời đại mới, Đảng bộ và Nhân dân Phú Thọ nguyện chung sức đồng lòng, biến niềm tôn kính lãnh tụ thành hành động cách mạng cụ thể; quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu và những lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phú Thọ