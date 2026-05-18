Xã Yên Lạc cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Chiều 18/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm tổ trưởng đã kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại xã Yên Lạc. Cùng dự có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đoàn đã tập trung kiểm tra, giám sát 4 nội dung: Công tác tổ chức, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý của xã Yên Lạc.

Bí thư Đảng uỷ xã Yên Lạc Lại Hữu Tuyển báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của xã Yên Lạc, sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả, bảo đảm thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của xã đạt trên 98%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt hơn 99%; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 96,6 điểm. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ với trên 95% hộ dân có internet băng rộng, không còn thôn “trắng sóng”.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 10,98%; tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 5.582 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 279 tỷ đồng, bằng 112% dự toán giao. Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu. Quý I/2026, thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Yên Lạc tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề mộc truyền thống với 667 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Địa phương cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như vùng rau VietGAP, vùng bí đỏ hàng hóa và mô hình sản xuất lúa hữu cơ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã Yên Lạc đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giai đoạn 1; duy trì hiệu quả nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực như “Phòng họp không giấy”, “Hỏi - đáp dịch vụ công”, số hóa di tích lịch sử và hệ thống loa thông minh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử đạt 100%.

Công tác xây dựng Đảng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2025, Đảng bộ xã Yên Lạc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đông chí Vũ Ngọc Hùng - Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát đã thảo luận một số vấn đề về thể chế, cơ chế, chính sách; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và những khó khăn, vướng mắc là điểm nghẽn của địa phương; phân cấp, phân quyền thực hiện các nhiệm vụ; nguồn lực và các giải pháp để tăng trưởng hai con số; công tác cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình, liên thông dữ liệu...

Đồng chí Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của xã Yên Lạc trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thúy Hường