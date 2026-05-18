Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ hoàn thành chuyến thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 5 - 11/5, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 16 thăm, động viên quân và dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ - Trưởng đoàn công tác của tỉnh cùng lãnh đạo các tỉnh, các đơn vị trong Đoàn công tác số 16 tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm tăng cường tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo; đồng thời động viên quân và dân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hải trình 7 ngày trên biển, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại các đảo Tiên Nữ, Sinh Tồn, Đá Lớn A, Đá Tây A, Phan Vinh, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Tại mỗi điểm đến, các đại biểu đã tìm hiểu tình hình đời sống, sinh hoạt, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo; đồng thời lắng nghe những chia sẻ về khó khăn, điều kiện công tác nơi đầu sóng ngọn gió.

Đồng chí Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà lực lượng phục vụ trên tàu KN-491.

Đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như dự lễ chào cờ tại đảo Trường Sa; lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Ấm tình quân dân”; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và Nhân dân trên các đảo. Qua đó, không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của đất liền đối với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin, ý chí và quyết tâm chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thị Minh thăm, tặng quà người dân, học sinh đảo Đá Tây.

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo; thăm hỏi, động viên các quân nhân là con em quê hương Phú Thọ đang công tác nơi biển, đảo.

Đoàn cũng trao tặng quà cho các hộ dân sinh sống trên đảo và điểm trường tại đảo Trường Sa; thăm hỏi, tặng quà các lực lượng phục vụ trên tàu KN-491. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để quân và dân yên tâm công tác, sinh sống, bám biển, giữ đảo.

Đặc biệt, những cuộc gặp gỡ giữa đoàn công tác với các chiến sĩ quê hương Phú Thọ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa đã để lại nhiều cảm xúc. Những lời hỏi thăm từ đất liền, những cái bắt tay thân tình, những món quà nhỏ mang đậm tình cảm quê hương đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Đồng chí Bùi Thị Minh thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đảo, điểm đảo trong hải trình.

Do ảnh hưởng của thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn, đoàn công tác không thể tiếp cận và lên thăm Nhà giàn DK1/8 Quế Đường theo kế hoạch. Tuy nhiên, từ tàu KN-491, các đại biểu trong đoàn đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn thông qua hệ thống bộ đàm, bày tỏ sự tri ân và niềm tin đối với những người lính đang ngày đêm kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Hành trình đến với Trường Sa là chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Đây là dịp để các đại biểu tỉnh Phú Thọ trực tiếp cảm nhận tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, quyết tâm bám biển, giữ đảo của quân và dân Trường Sa. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đ.V