Tháo gỡ nút thắt, giải tỏa áp lực hành chính

Giữa những ngày tháng 5 nắng như đổ lửa, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Thế nhưng, bước chân vào Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba, không gian bỗng chốc trở nên dịu mát lạ thường. Không chỉ nhờ hệ thống làm mát hiện đại, sự thoáng đãng, sạch sẽ cùng cách bài trí khoa học, ngăn nắp tại đây đã xua tan đi cái oi nồng ngoài kia. Đặc biệt, nụ cười niềm nở và sự đón tiếp ân cần, thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức sẵn sàng hướng dẫn từng “đường đi nước bước” cho người dân đã tạo cảm giác thư thái, dễ chịu ngay từ những phút ban đầu. Đó chính là ấn tượng đậm nét về mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” - một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba mở cửa “đón khách” trong ngày thứ 7.

Ngày 1/7/2025, xã Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị: Xã Vân Lĩnh, Đồng Xuân, Hanh Cù và thị trấn Thanh Ba. Cũng từ thời điểm đó, khối lượng công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Ba tăng mạnh và thường xuyên rơi vào tình trạng “quá tải”, gây áp lực rất lớn lên cán bộ trung tâm nói riêng và chính quyền địa phương nói chung. Trong khi đó, nhiều người dân là lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ngoài địa bàn, hay lực lượng công chức, viên chức luôn gặp muôn vàn khó khăn khi không thể thu xếp được thời gian đến làm thủ tục vào giờ hành chính.

Thấu hiểu những khó khăn đó, mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” đã chính thức được “bấm nút khởi động” từ ngày 17/1/2026. Để mô hình thực sự lan tỏa, xã Thanh Ba đã chủ động tuyên truyền sâu rộng qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, fanpage chính thống và phối hợp chặt chẽ với các xã lân cận, giúp người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời.

Cán bộ Trung tâm tiếp nhận, xử lý hồ sơ của công dân.

Chứng kiến cảnh người dân nô nức đến làm thủ tục mới thấy hết ý nghĩa nhân văn của mô hình. Từ câu chuyện vui: Có những trường hợp liên quan đến quan niệm, niềm tin, phải xem “ngày lành tháng tốt”, chọn đúng giờ “hợp tuổi” mới đến đăng ký kết hôn nhưng lại trùng vào ngày thứ 7, trước đây đành “bó tay” thì nay đã được giải quyết thấu tình, đạt lý.

Có mặt tại Trung tâm từ sáng sớm để giải quyết thủ tục hành chính trong ngày thứ 7, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (phường Phú Thọ) chia sẻ: “Tôi là giáo viên, hằng ngày phải lên lớp nên việc di chuyển, đi lại làm các thủ tục, giấy tờ ngày thường rất khó khăn. Chỉ ngày thứ 7 mới có thể tập trung được tất cả các thành viên trong gia đình để cùng có mặt giải quyết các thủ tục giao dịch đất đai. Việc UBND xã hỗ trợ làm việc ngày nghỉ vừa thuận lợi, chu đáo, lại vừa giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian và công sức”.

Qua 17 buổi làm việc “Ngày thứ 7 vì dân”, toàn bộ số hồ sơ do Trung tâm tiếp nhận được trả sớm và đúng hạn.

Đồng quan điểm đó, ông Nguyễn Viết Thơ (67 tuổi) cầm tập hồ sơ, phấn khởi cho biết: “Ngày nghỉ mà thấy UBND xã Thanh Ba vẫn làm việc, tận tụy phục vụ Nhân dân, chúng tôi cảm thấy rất tin tưởng. Tôi có hai con gái, các cháu đều làm công chức nhà nước nên ngày thường đều bận công việc cơ quan, trong giờ hành chính không thể nào tập hợp đông đủ để làm thủ tục. Đến đây vào ngày thứ 7, chúng tôi được hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo, mọi việc của gia đình đều suôn sẻ, thuận lợi. Người dân chúng tôi biết ơn lắm!”.

Mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” được thực hiện hằng tuần, buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h với các nội dung: Tiếp nhận các hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch, lĩnh vực đất đai xây dựng, lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nội vụ. Tính đến ngày 16/5/2026, Trung tâm đã thực hiện 17 ngày làm việc với 198 hồ sơ tiếp nhận. Toàn bộ số hồ sơ này được trả sớm và đúng hạn, không có hồ sơ tồn đọng và không có phát sinh các phản ánh, kiến nghị.

Tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” đã góp phần gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Ba giàu đẹp, văn minh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tạo nên hiệu quả của mô hình chính là việc lồng ghép nội dung hỗ trợ tư vấn pháp lý các thủ tục hành chính. Đến nay, Trung tâm đã tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính đối với 190 lượt công dân. Ngay tại các bàn làm việc, người dân không chỉ được tiếp nhận hồ sơ đơn thuần mà còn được các cán bộ có chuyên môn giải thích cặn kẽ, thấu đáo các quy định pháp luật liên quan. Những vướng mắc, chồng chéo về giấy tờ hay các quy trình thủ tục phức tạp đều được bóc tách, tư vấn rõ ràng, giúp người dân hiểu đúng, làm đúng, tránh được việc phải đi lại nhiều lần và hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý về sau.

Nhìn từng nhóm người ra vào trật tự, được đón tiếp chu đáo, đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba chia sẻ: Dù lượng việc lớn và phải làm thêm ngày nghỉ, song nụ cười và sự đồng thuận của Nhân dân chính là động lực lớn nhất. Thời gian qua, lãnh đạo xã Thanh Ba luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ Khối chính quyền nói chung và cán bộ Trung tâm nói riêng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải khẳng định rằng, mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” là trách nhiệm của các công chức, viên chức nhằm phục vụ Nhân dân, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Thời gian tới, xã dự kiến tiếp tục nhân rộng mô hình, cử cán bộ trực tiếp xuống tận hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già yếu không thể đi lại để hỗ trợ giải quyết thủ tục tại chỗ. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị cấp trên quan tâm, xây dựng cơ chế chính sách cho cán bộ làm thêm giờ, đầu tư trang thiết bị và đường truyền Internet tốc độ cao để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

Những con số khô khan, những thủ tục phức tạp sẽ được giải quyết, nhưng giá trị mà mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” mang lại chính là niềm tin yêu và sự trân quý của người dân với cấp ủy, chính quyền xã. Từ đó, tạo sự đồng thuận của tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương Thanh Ba giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Hoàng