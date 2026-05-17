Vùng cao khắc ghi lời Người

Trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Với Người, miền núi không phải “vùng xa”, mà là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc; chăm lo cho đồng bào vùng cao chính là củng cố nền tảng bền vững của cách mạng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 20 lần về thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Nhiều lần đến thăm hỏi, trò chuyện cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Những lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực để đồng bào vùng cao Phú Thọ hôm nay nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bản Chà Đáy, xã Pà Cò trở thành điểm đến du lịch đặc trưng hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Bùi Minh

Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, vùng cao Phú Thọ đã có nhiều đổi thay mạnh mẽ. Từ những bản làng còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đến nay hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế đã được đầu tư đồng bộ. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp đạt trên 99,9%; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 9%... Những con số ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc.

Từ những bản làng của đồng bào Mông ở Trung Sơn, Thu Cúc; đồng bào Dao ở Xuân Đài, Khả Cửu; đồng bào Cao Lan ở Đoan Hùng; đồng bào Sán Dìu ở Bình Tuyền; đồng bào Mường ở Mường Hoa, Mường Thàng; đồng bào Thái ở Mai Hạ... nhiều vùng quê hôm nay đã khoác lên diện mạo mới với những đồi chè xanh mướt, vùng cây ăn quả, cây dược liệu, rừng nguyên liệu và các mô hình du lịch cộng đồng. Đồng bào các dân tộc ngày càng chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trở thành những điển hình khởi nghiệp, làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Điều quý hơn cả là trong nhịp sống đổi mới, đồng bào vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tiếng cồng chiêng Mường, làn điệu Soọng cô của người Sán Dìu, điệu múa xúc tép, chim gâu của đồng bào Cao Lan, tiếng khèn, kèn lá của người Mông hay điệu múa Lập tĩnh của đồng bào Dao... vẫn vang lên trong các lễ hội, ngày hội văn hóa. Những nghề thủ công truyền thống, những nếp nhà sàn, phong tục đẹp cùng tinh thần gắn kết cộng đồng tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nền tảng văn hóa bền vững của vùng cao Đất Tổ.

Học tập và làm theo lời Bác, đồng bào các dân tộc hôm nay không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đấu tranh với các luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng những bản làng bình yên, giàu bản sắc.

Dẫu phía trước còn không ít khó khăn, song niềm tin vào Đảng, vào tương lai phát triển của quê hương luôn hiện hữu trong mỗi bản làng vùng cao. Đại ngàn hôm nay vẫn ấm tình Người. Lời dạy của Bác năm xưa vẫn vang vọng giữa núi rừng Đất Tổ. Bằng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó cùng khát vọng vươn lên, đồng bào các dân tộc thiểu số Phú Thọ đang tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, để vùng cao mãi khắc ghi lời dạy của Người.

Cẩm Ninh