Nghị quyết mở hướng, nông dân làm giàu

Vùng bán sơn địa Phú Khê có quỹ đất rộng, người dân giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với đức tính cần cù, chịu khó. Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã xác định nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Yêu cầu từ thực tiễn

Sinh ra và lớn lên ở khu Đoài Trong, chị Nguyễn Thị Hạnh gắn bó với những triền đồi, nương sắn từ nhỏ. Trước đây, phần lớn diện tích đất đồi của gia đình chị cũng như nhiều hộ dân địa phương chủ yếu trồng sắn, sau này chuyển sang bạch đàn, keo lai. Tuy nhiên, cây nguyên liệu dù đỡ vất vả hơn nhưng chu kỳ khai thác dài, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Sau thời gian tìm hiểu thị trường và kỹ thuật canh tác, năm 2023, chị Hạnh mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây nguyên liệu sang trồng 7.000 gốc dứa mật. Ngay vụ đầu tiên, mô hình đã cho thu nhập vượt xa các loại cây trồng trước đây.

Có thêm động lực, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích với hơn một vạn gốc dứa, dự kiến năm nay cho thu nhập gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Vườn dứa mật của chị Nguyễn Thị Hạnh cho nguồn thu nhập ổn định mỗi năm.

Cùng với gia đình chị Hạnh, nhiều hộ dân ở Phú Khê đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện tự nhiên địa phương.

Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân đã chú trọng hơn đến hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa.

Diện mạo nông nghiệp địa phương vì thế ngày càng khởi sắc. Năm vừa qua, toàn xã trồng mới hơn 2.330 ha cây hàng năm; trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 1.320 ha, sản lượng lương thực hơn 7.200 tấn.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với hơn một nghìn con trâu, bò; khoảng 8.000 đầu lợn; 210 nghìn gia cầm. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt gần 200 ha, sản lượng khoảng 500 tấn.

Phú Khê hiện có 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư liên kết sản xuất; nhiều mô hình canh tác tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của xã vẫn còn không ít khó khăn. Giá trị sản phẩm chưa ổn định, sức cạnh tranh chưa cao; liên kết bao tiêu sản phẩm còn hạn chế; thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác chưa tương xứng với tiềm năng. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; kinh tế tập thể hoạt động chưa thực sự hiệu quả; nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp còn hạn chế...

Từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 5/11/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Mục tiêu lớn, quyết tâm cao

Bám sát điều kiện thực tiễn, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng; phát triển đàn trâu, bò đạt 1.350 con, đàn lợn trên 9.000 con/năm; sản lượng thủy sản đạt 650 tấn/năm.

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nhiều vùng sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, cây dược liệu, chè chất lượng cao, cây ăn quả tiếp tục được quy hoạch và mở rộng.

Địa phương cũng chú trọng phát triển kinh tế rừng, chuyển hóa rừng gỗ lớn; phát triển các mô hình chăn nuôi khép kín ứng dụng công nghệ cao; mở rộng quy mô nuôi ong theo hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác.

Song song với phát triển sản xuất, xã tập trung nâng cấp và phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng như rượu nếp hương, trà hoa đu đủ đực - xạ đen tía Thanh Lâm, mật ong rừng Liên Sơn, mật ong nhãn Liên Sơn, trà tía tô Thanh Lâm...

Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong phát triển sản xuất. Vụ Chiêm Xuân năm nay, toàn xã hoàn thành gieo cấy hơn 611 ha lúa, gần 81 ha ngô, gần 49 ha lạc và 190 ha rau màu các loại. Đáng chú ý, diện tích lúa chất lượng cao đạt khoảng 320 ha, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân.

Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định; nuôi trồng thủy sản cho sản lượng khả quan. Địa phương cũng trồng mới 65 ha rừng tập trung cùng hàng chục nghìn cây phân tán, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Phú Khê tham quan, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Khê khẳng định: Để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, xã sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cơ giới hóa trong sản xuất.

Cùng với đó, địa phương chú trọng phát triển các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã, trang trại hiệu quả; mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tạo điều kiện để các sản phẩm địa phương tham gia hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ và các sàn thương mại điện tử.

Xã cũng tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn; đồng thời chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn...

Không chỉ mở hướng làm giàu cho người dân, Nghị quyết số 11 còn tạo nền tảng để Phú Khê phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện đại và bền vững. Từ những đồi dứa mật đang vào vụ ngọt, những cánh đồng lúa chất lượng cao đến các sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn địa phương, một diện mạo nông thôn mới đang dần hiện hữu trên vùng bán sơn địa Phú Khê.

Nghị quyết hợp lòng dân, sát thực tiễn và được triển khai bằng quyết tâm chính trị cao sẽ mở hướng để những tiềm năng, lợi thế của quê hương được đánh thức, hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Cẩm Ninh