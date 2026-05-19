Nơi in dấu chân Người

Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Chu Hóa (cũ) nay là xã Hy Cương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999. Xã Chu Hóa (cũ) là một trong 3 địa phương của tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được đón Bác về ở và làm việc từ ngày 19/3 đến ngày 29/3/1947, khi Người cùng Trung ương Đảng và Chính phủ trở lại chiến khu Việt Bắc. Nơi đây còn lưu giữ những hiện vật, tài liệu ghi dấu hoạt động chỉ đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngược dòng lịch sử, cách đây tròn 80 năm, cuối năm 1946, do thực tế và yêu cầu của kháng chiến, các cơ quan lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng và Chính phủ bí mật rời khỏi Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc để chỉ đạo cuộc kháng chiến. Trên đường di chuyển, Phú Thọ vinh dự có 3 địa điểm được đón Bác về ở và làm việc là xã Cổ Tiết - huyện Tam Nông (cũ), xã Chu Hóa - thành phố Việt Trì (cũ) và xã Yên Kiện - huyện Đoan Hùng (cũ). Trong 10 ngày, từ 19/3 đến 29/3/1947, Bác đã về ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Văn Sỹ, xóm Hòe, xã Chu Hóa. Tại đây, Người đã trực tiếp soạn thảo, đánh máy, ký ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Ký 8 Sắc lệnh liên quan đến tổ chức, bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo quyền tự do của Nhân dân; điện chúc mừng Hội nghị liên Á, viết thư trả lời các nhà báo Pháp tại Việt Nam; gửi thư cho báo Vệ quốc quân nói về 12 điều răn với chiến sỹ Vệ quốc quân, hoàn thành tác phẩm “Đời sống mới”. Đặc biệt tại đây, Bác đã có điện văn gửi đồng bào miền Nam sau đúng 100 ngày thực hiện lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Bác. Do phải giữ bí mật nên Bác chỉ làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhưng thông qua những cán bộ phục vụ, Bác đã kịp thời động viên những mặt làm tốt, chỉ bảo việc làm chưa tốt của cán bộ và Nhân dân địa phương.

Hiện khu vực nhà cụ Nguyễn Văn Sỹ ở xóm Hòe được đầu tư, xây dựng thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khuôn viên rộng rãi, tại nhà trưng bày còn lưu giữ nhiều kỷ vật về Người: Đôi chõng tre, một chiếc mâm gỗ cùng một chiếc sập gỗ. Đây là những đồ dùng của nhà cụ Nguyễn Văn Sỹ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong thời gian ở đây. Nơi đây đã trở thành nơi hội tụ tình cảm thành kính của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hy Cương nói riêng, các tầng lớp Nhân dân Phú Thọ nói chung đối với Bác Hồ kính yêu. Từ một địa điểm ghi dấu những ngày làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, nay đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hằng năm, Khu lưu niệm đón hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi đến tham quan, dâng hương, báo công và tổ chức lễ kết nạp Đoàn, Đội. Thông qua các hoạt động này đã bồi đắp lý tưởng sống, lòng yêu nước, ý thức rèn luyện, học tập và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên phường Thanh Miếu chia sẻ: Đoàn thanh niên các đơn vị: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và Hy Cương vừa tổ chức chương trình Hành trình về địa chỉ đỏ tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động không chỉ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào về quê hương, mà còn giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử địa phương, về lần Bác Hồ về thăm và những lời dạy của Người. Qua đó nâng cao ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Tháng 5 về mang theo lòng thành kính, gợi nhắc dấu mốc thiêng liêng về Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những ngày này, Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức thiêng liêng về vị cha già của dân tộc. Nhớ về Bác, khắc ghi lời dạy của Người, mỗi vùng quê, mỗi đơn vị vinh dự đón Bác về thăm nói riêng và toàn tỉnh nói chung cùng đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, nỗ lực vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thu Hà