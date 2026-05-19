Phú Thọ đặc biệt quan tâm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 10 năm qua, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt trong bối cảnh xây dựng tỉnh Phú Thọ mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác càng có ý nghĩa quan trọng, trở thành động lực tinh thần to lớn để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ giàu mạnh, văn minh với những kết quả cụ thể.

Việc học tập và làm theo Bác được đưa vào nội dung sinh hoạt của các chi bộ. (Trong ảnh: Đảng bộ Công an xã Thịnh Minh đã tổ chức cho các chi bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông.

Quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, sáng tạo và thực chất trong triển khai

Với tinh thần quyết liệt, bài bản và đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Đã lựa chọn các khâu đột phá để tập trung thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Nổi bật là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phát huy thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: “Những mẩu chuyện, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”, “Những tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác”, “Gương sáng đảng viên”, “Nét đẹp đời thường”; tổ chức các cuộc thi báo chí, giải thưởng sáng tác, triển lãm nghệ thuật, tọa đàm khoa học; Chương trình nghệ thuật sử thi “Sáng ngời di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tình Bác sáng đời ta”; tổ chức Hội thi sân khấu hóa, Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc thi viết tìm hiểu về Bác Hồ, các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, giới thiệu sách, ảnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Không chỉ dừng lại ở học tập lý luận, các cấp ủy đã đặc biệt coi trọng “làm theo”, lấy hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên. Việc kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả, trong đó từng bước chú trọng việc làm theo bằng những việc làm cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Hằng năm, trên 96% tỷ lệ cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao.

Một điểm nổi bật là việc xây dựng và thực hiện các chuyên đề hằng năm gắn với yêu cầu phát triển của địa phương. Các chuyên đề không chỉ mang tính lý luận mà còn gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên dễ học tập, dễ liên hệ và dễ thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, trở thành căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Qua đó, ý thức trách nhiệm, tác phong công tác, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực.

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác luôn được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; với cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm. Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng, an sinh xã hội... đã được tập trung xem xét, xử lý kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó một số dự án lớn đã được hoàn thành trong năm 2025. Tiêu biểu có các dự án: Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh; Hồ Cánh Tạng; Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái; Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành; Kè bảo vệ bờ tả sông Thao; Đường Thanh Thủy - Thanh Sơn; Đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B - quốc lộ 70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời Suối Tiên và đền Mẫu Âu Cơ... Công tác bàn giao dự án và tổ chức lại các đơn vị chủ đầu tư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai tích cực như: Tập trung xử lý 62 dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài; các dự án trụ sở làm việc đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư và giải quyết dứt điểm các hồ sơ, nhiệm vụ đang xử lý dở dang ở các tỉnh cũ trước khi hợp nhất.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, toàn tỉnh có 61 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng Bằng khen; nhiều tấm gương tiêu biểu được lựa chọn tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” hằng năm; được vinh danh tại chương trình “Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng" và vinh dự được Tổng Bí thư tặng kỷ niệm chương; hàng trăm điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong năm 2026, các xã, phường, Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã lựa chọn hơn 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giới thiệu tôn vinh tại các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ đề Học tập và làm theo Bác. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã lựa chọn 5 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu để tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ đề Học tập và làm theo Bác năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức. Từ đó tạo sức lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh.

Nâng cao hơn nữa chất lượng học tập và làm theo Bác

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trước hết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai, các cấp ủy cần tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu; lựa chọn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nội dung học tập và làm theo Bác phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, tiên phong, nói đi đôi với làm.

Thứ ba, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, trong đó cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hiệu quả của báo chí, truyền thông, mạng xã hội trong lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương người tốt, việc tốt.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, bồi dưỡng những điển hình trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt chú trọng đến những mô hình, điển hình có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Đối với tỉnh Phú Thọ - vùng đất văn hóa cội nguồn dân tộc, quê hương Đất Tổ, việc học tập và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Phú Thọ đoàn kết một lòng, đổi mới, sáng tạo, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy