Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nền tảng cốt lõi, nhấn mạnh cán bộ là “gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, tận tâm phụng sự nhân dân, có đạo đức cách mạng, kỷ luật nghiêm và luôn tự rèn luyện. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên coi rèn luyện đạo đức cách mạng là nhu cầu nội tại, thường xuyên và liên tục, “bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình. Luôn luôn giữ gìn kỷ luật. Luôn luôn xứng đáng một người cán bộ, một người đảng viên”... Lời dạy ấy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, cách đây 136 năm.

