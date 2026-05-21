Chủ động đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/6/2026 trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng quy mô quản lý giáo dục sau sáp nhập. Với số lượng thí sinh lớn, nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh, yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và phù hợp với chất lượng giáo dục giữa các vùng miền, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hưng Hóa, xã Tam Nông đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT bằng hình thức trực tuyến.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 138 trường THPT tham gia tuyển sinh lớp 10, gồm 3 trường THPT chuyên, 16 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100 trường THPT công lập không chuyên, 1 trường THCS và THPT Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng 18 trường THPT ngoài công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 46.671 học sinh với 1.083 lớp học, tương đương khoảng 73,89% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, khối công lập tuyển 40.521 học sinh, khối ngoài công lập tuyển 6.150 học sinh. Toàn tỉnh dự kiến thành lập 108 hội đồng coi thi, riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT tổ chức thi ghép với các trường THPT gần nhất.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập địa giới hành chính, vì vậy, công tác tổ chức kỳ thi có nhiều điểm mới về quy mô, phương thức quản lý và tuyển sinh. Kỳ thi được thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm mới nổi bật là việc đăng ký dự thi được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến. Thí sinh được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng, bao gồm 1 nguyện vọng vào trường THPT chuyên, 1 nguyện vọng vào trường phổ thông dân tộc nội trú, 2 nguyện vọng vào trường THPT công lập không chuyên, 2 nguyện vọng vào trường THPT ngoài công lập và 1 nguyện vọng vào học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Công tác xét tuyển được thực hiện một lần sau khi công bố kết quả phúc khảo nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho học sinh. Đối với tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên, điểm xét tuyển đối với nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của trường đăng ký ít nhất 1,0 điểm. Quy định này được đánh giá sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp năng lực học sinh.

Một điểm mới nữa của kỳ tuyển sinh năm nay là thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ dự thi 3 môn chung và môn chuyên tại trường THPT chuyên đã đăng ký. Đây là điểm mới đối với thí sinh đăng ký dự thi vào THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, tuyển sinh vào THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ cũng có thêm một số điều chỉnh theo hướng tăng lựa chọn cho thí sinh. Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin học có thể lựa chọn bài thi môn Tin học hoặc môn Toán; thí sinh dự thi vào các lớp chuyên Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc được lựa chọn bài thi môn Tiếng Anh (thi chung đề với môn chuyên Tiếng Anh) hoặc bài thi môn Toán.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo), để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động đội ngũ giáo viên cốt cán THCS và THPT cấp tỉnh dày dặn kinh nghiệm tham gia xây dựng cấu trúc đề thi và đề tham khảo. Việc công bố sớm cấu trúc đề thi giúp các nhà trường chủ động trong công tác giảng dạy, ôn tập; đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho phụ huynh và học sinh. Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh. Công tác rà soát dữ liệu học sinh lớp 9 được thực hiện đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ trước khi học sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS và THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Song song với công tác chuyên môn, ngành cũng khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ kỳ thi. Các trường THPT được yêu cầu rà soát, bổ sung đầy đủ các điều kiện bảo đảm tổ chức thi, gồm phòng thi, phòng dự phòng, phòng bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, mưa lũ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Theo dự kiến, toàn tỉnh sẽ huy động khoảng 108 Chủ tịch hội đồng coi thi, 221 Phó Chủ tịch hội đồng, 221 thư ký cùng khoảng 6.500 cán bộ coi thi và giám sát. Ngoài ra còn có lực lượng công an, y tế, bảo vệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi. Công tác ra đề, in sao đề thi và chấm thi được triển khai nghiêm túc theo đúng quy chế tuyển sinh và các quy định về an ninh, bảo mật.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực ra đề, in sao đề thi; đồng thời xây dựng phương án vận chuyển, bảo quản đề thi an toàn, đúng quy định đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, công tác chấm thi sẽ hoàn thành trước ngày 11/6/2026; công bố điểm thi chậm nhất ngày 14/6/2026. Việc hoàn thành xét duyệt trúng tuyển vào các trường THPT công lập trước ngày 6/7/2026; các trường THPT ngoài công lập trước ngày 12/7/2026.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao của ngành Giáo dục cùng sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương sẽ là những điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh dự thi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy