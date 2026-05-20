Trường Mầm non Bến Gót tổ chức chương trình “Ngày hội nước - Mùa hè mát lành”

Chiều 20/5, Trường Mầm non Bến Gót, phường Thanh Miếu tổ chức chương trình “Ngày hội nước - Mùa hè mát lành” với nhiều hoạt động trải nghiệm sôi nổi, bổ ích dành cho học sinh.
Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia.
Chương trình được tổ chức nhằm giúp trẻ hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của nước trong đời sống hằng ngày, đồng thời tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh trong dịp hè.
Tại ngày hội, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như tìm hiểu lợi ích của nước, thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, ảo thuật với nước và trải nghiệm bong bóng nghệ thuật đầy màu sắc. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi, hào hứng với sự tham gia tích cực của đông đảo học sinh và giáo viên nhà trường.
Chương trình mở đầu bằng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm, trẻ không chỉ được rèn luyện kỹ năng sống, khả năng quan sát, tinh thần đoàn kết mà còn nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi mầm non.
“Ngày hội nước - Mùa hè mát lành” là hoạt động ý nghĩa, góp phần mang đến cho các em một mùa hè bổ ích, vui tươi và giàu trải nghiệm.
Lê Minh
