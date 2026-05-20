Sẵn sàng các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, cùng với việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Là một trong những điểm thi thuộc khu vực miền núi của tỉnh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Trường THPT Văn Miếu (xã Văn Miếu) được triển khai từ nhiều tuần nay. Nhà trường đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi trong mọi tình huống.

Tại điểm thi, nhà trường bố trí 23 phòng có thể sử dụng làm phòng thi tại 4 dãy nhà, đồng thời chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng. Năm nay, trường có 447 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 14 trường hợp tuyển thẳng, 14 thí sinh tự do. Số lượng nguyện vọng đăng ký cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh cho thấy nhu cầu học tập của học sinh khu vực miền núi ngày càng tăng.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Văn Miếu (xã Văn Miếu) rà soát cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Nhà trường đã bố trí đầy đủ phòng bảo quản đề thi, bài thi với 2 tủ riêng biệt, hệ thống camera giám sát, bộ lưu điện và khu vực trực bảo vệ 24/24 giờ. Phòng điều hành Hội đồng thi được trang bị máy tính, máy in, điện thoại cố định cùng đầy đủ bàn ghế phục vụ công tác điều hành. Các phòng thi chính thức và dự phòng đều được kiểm tra kỹ lưỡng về ánh sáng, quạt mát, bàn ghế, khoảng cách an toàn. Đối với 8 phòng thi nằm gần đường dân sinh, nhà trường đã lên phương án đóng cửa và niêm phong nhằm hạn chế tối đa tác động từ bên ngoài, đảm bảo môi trường thi nghiêm túc.

Nhà trường cũng phối hợp với UBND xã Văn Miếu và các địa phương trong vùng tuyển sinh xây dựng phương án bảo đảm giao thông, ứng phó thời tiết cực đoan, mưa bão. Lực lượng Công an xã tham gia xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong công tác vận chuyển đề thi, bài thi và khu vực thi...

Hiệu trưởng Trường THPT Văn Miếu Ngô Anh Tuấn cho biết: “Nhà trường xác định công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là nhiệm vụ trọng tâm. Dù điều kiện còn khó khăn, đặc biệt về cơ sở vật chất và nguồn điện dự phòng, song nhà trường đã chủ động rà soát, xây dựng phương án chi tiết cho từng khâu, từng tình huống phát sinh. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”.

Không chỉ riêng Trường THPT Văn Miếu, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Phú Thọ có 138 trường THPT tham gia tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 46.671 học sinh, tương đương 1.083 lớp, chiếm khoảng 73,89% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, khối công lập tuyển 40.521 học sinh, khối ngoài công lập tuyển 6.150 học sinh. Toàn tỉnh đã thành lập 109 Hội đồng coi thi. Riêng các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT tổ chức thi ghép với các trường THPT gần nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT rà soát, bổ sung đầy đủ điều kiện tổ chức thi, gồm phòng thi, phòng dự phòng, phòng bảo quản đề thi, bài thi; hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, mưa lũ để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Công tác ra đề, in sao đề thi và chấm thi được triển khai nghiêm túc theo đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực ra đề, in sao đề thi; xây dựng phương án vận chuyển, bảo quản đề thi an toàn, đúng quy định đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm đến điều kiện đi lại, ăn nghỉ của cán bộ coi thi và thí sinh. Các cơ sở giáo dục chủ động bố trí nơi lưu trú cho lực lượng làm nhiệm vụ, phối hợp với các cơ sở dịch vụ để bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập địa giới hành chính, nên công tác tổ chức có nhiều điểm mới về quy mô và phương thức quản lý. Việc chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản; các hội đồng thi xây dựng phương án dự phòng đối với tình huống mất điện, mưa lớn, thiên tai, sự cố an ninh mạng hoặc vấn đề y tế phát sinh. Tinh thần chủ động được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh mà còn là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục. Việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện tổ chức góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, tạo niềm tin cho phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.

Hồng Nhung