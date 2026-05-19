Cảnh tỉnh học sinh trước hiểm họa ma túy từ phiên toà giả định

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong học đường, thời gian qua, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các phiên tòa giả định: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm ma tuý” tại Trường Trung học Phổ thông Chân Mộng và Trường THPT Vĩnh Chân, thu hút trên 2.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự.

Phiên toà giả định "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm ma tuý” tại Trường THPT Vĩnh Chân.

Các phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên tình huống thực tế, tái hiện sinh động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục tố tụng từ xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Để tăng tính trực quan, gần gũi và tạo hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, ngoài Kiểm sát viên, Chủ tọa phiên tòa và Trợ giúp viên pháp lý do cán bộ chuyên môn đảm nhiệm, nhiều vai diễn như Hội thẩm nhân dân, bị cáo và người liên quan được giáo viên, học sinh trực tiếp tham gia thể hiện.

Thông qua hình thức “sân khấu hóa”, những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận, giúp học sinh hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nội dung các vụ án cũng phản ánh thực trạng tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, len lỏi vào môi trường học đường, gây nhiều lo ngại đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Học sinh Trường THPT Chân Mộng tham gia phiên tòa giả định nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động ngoại khóa thiết thực mà còn là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, biết tự bảo vệ bản thân, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Anh Thơ