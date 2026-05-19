Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cảnh tỉnh học sinh trước hiểm họa ma túy từ phiên toà giả định

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong học đường, thời gian qua, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các phiên tòa giả định: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm ma tuý” tại Trường Trung học Phổ thông Chân Mộng và Trường THPT Vĩnh Chân, thu hút trên 2.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự.

Cảnh tỉnh học sinh trước hiểm họa ma túy từ phiên toà giả định

Phiên toà giả định "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm ma tuý” tại Trường THPT Vĩnh Chân.

Các phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên tình huống thực tế, tái hiện sinh động vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục tố tụng từ xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Để tăng tính trực quan, gần gũi và tạo hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, ngoài Kiểm sát viên, Chủ tọa phiên tòa và Trợ giúp viên pháp lý do cán bộ chuyên môn đảm nhiệm, nhiều vai diễn như Hội thẩm nhân dân, bị cáo và người liên quan được giáo viên, học sinh trực tiếp tham gia thể hiện.

Thông qua hình thức “sân khấu hóa”, những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận, giúp học sinh hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nội dung các vụ án cũng phản ánh thực trạng tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, len lỏi vào môi trường học đường, gây nhiều lo ngại đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Cảnh tỉnh học sinh trước hiểm họa ma túy từ phiên toà giả định

Học sinh Trường THPT Chân Mộng tham gia phiên tòa giả định nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động ngoại khóa thiết thực mà còn là hình thức giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, biết tự bảo vệ bản thân, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh Mua bán trái phép chất ma túy phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền Sử dụng trái phép chất ma túy Phòng chống ma túy phiên tòa giả định Tòa án nhân dân Vụ án Giáo viên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hoa thơm dâng Bác

Hoa thơm dâng Bác
2026-05-19 06:45:00

baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều học sinh trên quê hương Đất Tổ đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long