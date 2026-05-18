Phú Thọ sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 18/5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Làm việc với đoàn có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ; Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ có 48.185 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 37.769 học sinh lớp 12 THPT, 8.094 học sinh giáo dục thường xuyên và 2.322 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 110 điểm thi tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi.

Để phục vụ kỳ thi, tỉnh huy động khoảng 7.146 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác coi thi, bảo đảm an ninh, y tế, phục vụ; đồng thời bố trí thêm khoảng 1.100 nhân sự dự phòng. Công tác chấm thi dự kiến huy động khoảng 400 cán bộ, giáo viên.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành công tác đăng ký dự thi và kiểm tra dữ liệu thí sinh. Theo đó, môn Ngữ văn có 47.671 thí sinh đăng ký, Toán có 47.347 thí sinh; các môn Lịch sử và Địa lý lần lượt có 26.594 và 25.079 thí sinh đăng ký dự thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 được các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nghiêm túc, phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 2 đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 theo đúng quy trình thi tốt nghiệp THPT nhằm giúp giáo viên và học sinh làm quen với quy chế, quy trình tổ chức thi.

Để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 3 tổ trực thi tại các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp xử lý các tình huống bất thường trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác tập huấn cho thí sinh và cán bộ làm thi; dự phòng phương án xử lý những yếu tố bất thường về thời tiết, thiên tai để không xảy ra bị động, bất ngờ; rà soát các xã khó khăn, tránh bỏ sót khu vực ưu tiên cho thí sinh; đa dạng hình thức tuyên truyền, xây dựng phương án bố trí thiết bị, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi...

Thành viên đoàn công tác đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ thi, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ; ban hành đầy đủ các kế hoạch, quyết định, phương án triển khai thực hiện. Trọng tâm là chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Điện lực Phú Thọ và các địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, an toàn, thông tin liên lạc... phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Đặc biệt, tỉnh rất quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi; phòng, chống gian lận công nghệ cao, bảo mật tuyệt đối đề thi, bài thi; tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, sâu sát của tỉnh Phú Thọ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đồng chí đề nghị, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và các sở, ngành liên quan để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ở tất cả các khâu của kỳ thi; đặc biệt chú trọng công tác bảo mật đề thi, bài thi và phòng, chống gian lận công nghệ cao. Tăng cường công tác tuyên truyền với nội dung phù hợp, trọng tâm, giúp cán bộ, giáo viên, phụ huynh và thí sinh nắm vững quy chế thi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý việc lựa chọn đội ngũ cán bộ làm thi phải bảo đảm đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lê Minh