Chìa khóa nâng cao chất lượng từ mô hình “lấy trẻ làm trung tâm”

Nằm giữa không gian thanh bình của xã Xuân Lãng, Trường Mầm non Liên Hiệp được biết đến như một “địa chỉ đỏ” của giáo dục vùng Đất Tổ. Với hành trình 20 năm bền bỉ, nhà trường không chỉ xây dựng được cơ sở vật chất khang trang mà còn kiến tạo môi trường giáo dục nhân văn - nơi mỗi trẻ em đều được tôn trọng và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Không gian ngoài trời được Trường Mầm non Liên Hiệp chăm chút như một khu vui chơi vận động để trẻ phát triển toàn diện.

Năm 2005, Trường Mầm non Liên Hiệp được thành lập theo Quyết định số 2026 của UBND huyện Bình Xuyên (cũ). Những ngày đầu, giáo viên và học sinh nhà trường đối mặt với nhiều khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị dạy học sơ sài, đội ngũ giáo viên mỏng. Bằng ý chí và tình yêu dành cho trẻ thơ, tập thể cán bộ, giáo viên nơi đây đã viết nên một câu chuyện kỳ diệu.

Sau hai thập kỷ, diện mạo của ngôi trường đã thay đổi toàn diện. Với tổng diện tích 7.776m2 chia làm hai điểm trường, Liên Hiệp hiện nay là một không gian giáo dục được quy hoạch bài bản, hiện đại và xanh mát. Sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền cùng nguồn lực xã hội hóa đã giúp nhà trường có được hệ thống phòng học, phòng chức năng đạt chuẩn, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và vui chơi của con em nhân dân địa phương.

Những nỗ lực bền bỉ đã được đền đáp bằng những con số và danh hiệu cao quý. Nhiều năm liền, nhà trường vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ, liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Đặc biệt, cột mốc năm 2022 trở thành niềm tự hào khi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, khẳng định uy tín và chất lượng của nhà trường trong hệ thống giáo dục mầm non của tỉnh.

Không gian lớp học tại Trường Mầm non Liên Hiệp được bài trí sinh động.

Năm học 2025 - 2026, Trường Mầm non Liên Hiệp xác định chủ đề hành động xuyên suốt: “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm - Chủ động, đột phá, kỷ cương, an toàn, chất lượng”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng linh hoạt những mô hình giáo dục tiên tiến.

Chia sẻ về định hướng này, cô giáo Lưu Thị Giang - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Nhà trường tập trung bồi dưỡng để giáo viên tiếp cận sâu với các phương pháp hiện đại như STEAM, Montessori. Trọng tâm là tạo ra các hoạt động trải nghiệm, khám phá để trẻ được thực hành và khẳng định bản thân. Khi trẻ được tự do khám phá, năng lực chuyên môn của giáo viên cũng từ đó được nâng cao qua quá trình quan sát và đồng hành cùng các con”.

Tại các lớp học, không còn thấy sự gò bó của những dãy bàn ghế khô khan. Thay vào đó là các góc học tập đa dạng: góc xây dựng, góc nghệ thuật, góc khám phá... được sắp xếp khoa học, an toàn. Ở đây, mỗi đứa trẻ là một “chủ nhân”, tự do lựa chọn góc chơi mình thích, tự tin thể hiện ý tưởng cá nhân và rèn luyện kỹ năng sống thông qua các tình huống thực tế. Không gian ngoài trời cũng được chăm chút như một công viên thu nhỏ với khu vui chơi vận động, vườn hoa, cây cảnh, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Cô giáo Nguyễn Thị Hảo chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm mỗi đứa trẻ có đặc điểm riêng. Thay vì áp đặt, tôi học cách lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Khi trẻ cảm thấy được yêu thương, các con sẽ tự tin và mạnh dạn hơn. Đó chính là định nghĩa về hạnh phúc ở trường mầm non”.

Quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” tại Trường Mầm non Liên Hiệp không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, xuyên suốt trong mọi hoạt động của nhà trường.

Hiện nay, Trường Mầm non Liên Hiệp duy trì ổn định hoạt động dạy và học. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Mục tiêu trong giai đoạn tới của nhà trường là giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục lên mức độ 3. Nhà trường xác định huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, đảm bảo trẻ được học 2 buổi/ngày và tham gia bán trú với chế độ dinh dưỡng khoa học.

Sự tin tưởng của phụ huynh chính là minh chứng cho kết quả của nhà trường. Nhìn những ánh mắt háo hức của trẻ khi bước qua cổng trường, sự an tâm trên gương mặt của phụ huynh, có thể thấy Liên Hiệp đã trở thành “mái nhà thứ hai”.

Ngọc Thắng