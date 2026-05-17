Chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 1-3/6/2026. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh sau khi sáp nhập tỉnh, đồng thời đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý, tổ chức thi và tuyển sinh của ngành Giáo dục địa phương.

Công tác giảng dạy, ôn thi được các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 138 trường THPT tham gia tuyển sinh, gồm 3 trường THPT chuyên, 16 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100 trường THPT công lập không chuyên, 1 trường THCS&THPT Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 18 trường THPT ngoài công lập.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là 1.083 lớp với 46.671 học sinh, đạt tỷ lệ 73,89%. Trong đó, khối công lập tuyển 940 lớp với 40.521 học sinh, chiếm 64,15%; khối ngoài công lập tuyển 143 lớp với 6.150 học sinh, chiếm 9,74%.

Toàn tỉnh thành lập 138 Hội đồng tuyển sinh và 109 Hội đồng coi thi. Một số trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT tổ chức thi ghép với các trường THPT gần đó; các trường THPT ngoài công lập dự kiến không tổ chức Hội đồng coi thi riêng. Ngày 3/6/2026 sẽ tổ chức thi các môn chuyên đối với học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên.

Do là năm đầu tiên triển khai kỳ thi sau sáp nhập, nhiều nội dung có sự điều chỉnh, thống nhất từ các phương thức tổ chức trước đây của ba tỉnh, ngành Giáo dục đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm học 2025-2026. Sở GD&ĐT đã huy động đội ngũ giáo viên giỏi các trường THPT, THPT chuyên cùng giáo viên THCS trên toàn tỉnh tham gia xây dựng cấu trúc đề thi và đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Việc công bố sớm cấu trúc đề và đề minh họa đã tạo điều kiện để các nhà trường chủ động trong công tác giảng dạy, ôn tập và định hướng học tập cho học sinh lớp 9.

Một điểm mới nổi bật của kỳ thi năm nay là việc đăng ký dự thi được thực hiện 100% theo hình thức trực tuyến. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyển sinh góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký dự thi.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi được triển khai nghiêm túc tại các Hội đồng coi thi. Các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng thi dự phòng, phòng điều hành, khu vực bảo quản đề thi và bài thi theo đúng quy định. Những phương án dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ hoặc dịch bệnh cũng đã được xây dựng kỹ lưỡng, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức kỳ thi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác truyền thông, bảo đảm các khâu tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nắm bắt đầy đủ thông tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Các nhà trường tích cực triển khai, rà soát cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Tại Trường THCS Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai tích cực và toàn diện. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học cho học sinh lớp 9, phân công giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, tăng cường phụ đạo và củng cố kiến thức cho học sinh theo từng nhóm đối tượng. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt, trao đổi phương pháp ôn luyện, bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD&ĐT để giúp học sinh làm quen với định hướng ra đề mới.

Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc quản lý, động viên và hỗ trợ tâm lý cho học sinh trước kỳ thi. Các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hướng dẫn kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian và ổn định tâm lý được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Em Phùng Bảo Châu, lớp 9A2 trường THCS Liên Bảo chia sẻ: “Kỳ thi vào lớp 10 là dấu mốc rất quan trọng đối với chúng em nên thời gian này em đang tập trung ôn luyện theo hướng dẫn của thầy cô. Nhà trường đã tổ chức ôn tập rất bài bản, thầy cô luôn tận tình giải đáp những phần kiến thức khó và hướng dẫn kỹ năng làm bài hiệu quả. Điều đó giúp em tự tin hơn trước kỳ thi sắp tới. Em cũng cố gắng sắp xếp thời gian học tập hợp lý, giữ gìn sức khỏe và tâm lý thoải mái để đạt kết quả tốt nhất.”

Với sự chuẩn bị chu đáo từ ngành Giáo dục, các địa phương và các nhà trường, đặc biệt là tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại tỉnh được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả tốt đẹp.

Lê Minh