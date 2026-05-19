Hoa thơm dâng Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều học sinh trên quê hương Đất Tổ đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, trở thành những tấm gương sáng về nghị lực, khát vọng và tinh thần cống hiến. Mỗi em có một thế mạnh riêng nhưng đều chung ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tự học và khát vọng đem tri thức phụng sự quê hương, đất nước.

Em Kiều Minh Vương, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm học 2025 - 2026, em Kiều Minh Vương, lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì đã xuất sắc giành giải Nhất, xếp thứ 7 toàn quốc. Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển Tin học, Kiều Minh Vương đã sớm thể hiện khả năng nổi trội về tư duy logic và Toán học. Trong những năm học tiểu học, em đã tham gia nhiều sân chơi học thuật và đạt thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng Violympic Toán cấp quốc gia, Huy chương Đồng thử thách Toán học Việt Nam MYTS cấp quốc gia và giải Khuyến khích IOE cấp quốc gia. Không chỉ tập trung vào một môn học, em luôn chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm học 2021 - 2022, khi học lớp 8, em đạt Huy chương Vàng Violympic Toán tiếng Anh cấp quốc gia, giải Nhất Tin học vượt cấp cấp huyện, giải Khuyến khích Tin học vượt cấp cấp tỉnh và giải Nhì Robotic cấp tỉnh. Năm học sau đó, em tiếp tục giành giải Nhất môn Toán cấp huyện, giải Nhì môn Toán cấp tỉnh và giải Nhì Robotic cấp tỉnh. Chính quá trình rèn luyện ở nhiều lĩnh vực đã giúp em từng bước hình thành tư duy logic vững chắc - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với việc học Tin học.

Vương chia sẻ: "Niềm yêu thích dành cho Tin học đến với em khá tự nhiên. Năm học lớp 8, lần đầu em tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học và bắt đầu tiếp cận sâu môn học này. Từ những trải nghiệm ban đầu, em dần nhận ra sức hấp dẫn của Tin học bởi đây là môn học vừa rèn luyện tư duy logic, vừa mang lại nhiều điều thú vị khi mỗi bài toán đều mở ra những cách giải khác nhau để người học khám phá".

Khi tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Kiều Minh Vương thi đỗ cả lớp chuyên Toán và chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tuy nhiên, em đã chọn chuyên Tin là nguyện vọng 1 vì đó là đam mê của mình. Là Á khoa đầu vào lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, môi trường học tập chuyên sâu đã giúp em được tiếp cận với những bài toán thuật toán ở mức độ cao hơn, đồng thời rèn luyện tư duy lập trình một cách bài bản.

Ngay trong năm học đầu tiên tại trường chuyên, em đã đoạt giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, đồng thời giành Huy chương Bạc môn Tin học tại giao lưu Trại hè Hùng Vương và Huy chương Đồng môn Tin học tại giao lưu vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Thành tích học tập tiếp tục được nối dài trong năm học 2024 - 2025, khi Kiều Minh Vương học lớp 11 với giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học. Thành tích này là động lực để Vương tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập của mình.

Để theo đuổi môn học đòi hỏi cường độ tư duy cao như Tin học, Kiều Minh Vương duy trì cho mình phương pháp học tập kỷ luật. Trong giai đoạn ôn luyện cho các kỳ thi lớn, thời gian học của em gần như kín cả ngày. Có những ngày em ôn tập tới 12 - 13 giờ. Dù vậy, em luôn cố gắng giữ nhịp độ học tập hợp lý để đảm bảo hiệu quả.

Bên cạnh việc học, Vương vẫn duy trì những hoạt động thể chất để giữ cân bằng. Ngoài giờ học, em thích chơi thể thao, nhất là bóng chuyền và bóng đá. Niềm đam mê và những nỗ lực bền bỉ của Kiều Minh Vương đã được đền đáp bằng những thành tích đáng tự hào.

Em Điêu Thành Đạt, lớp 11A8, Trường THPT Mỹ Văn đoạt giải Nhất môn Vật lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Nếu Kiều Minh Vương nổi bật bởi niềm đam mê môn Tin học thì em Điêu Thành Đạt, lớp 11A8, Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân là hình ảnh đẹp về tinh thần vượt khó và nghị lực tự học. Sinh ra trong gia đình thuần nông, điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn nhưng em Điêu Thành Đạt luôn ý thức rằng chỉ có tri thức mới giúp thay đổi tương lai.

Từ những năm học THCS, em đã đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp huyện ở các lớp 6, 7 và 9. Bằng niềm đam mê đặc biệt với môn Vật lí, Thành Đạt chủ yếu tự học ở nhà, chủ động xin tài liệu từ thầy cô để nghiên cứu thêm. Dù mới học lớp 11 nhưng em đã tự học gần hết chương trình Vật lí lớp 12 để phục vụ cho việc ôn luyện đội tuyển. Trong các giờ chữa bài, em luôn chăm chú lắng nghe, mạnh dạn đặt câu hỏi đến cùng để hiểu tận gốc bản chất vấn đề. Tinh thần ham học hỏi, sự kiên trì và phương pháp học tập khoa học đã giúp em xuất sắc đoạt giải Nhất môn Vật lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Thầy giáo Tạ Minh Tân - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn nhận xét: “Điều quý nhất ở em Điêu Thành Đạt không chỉ là thành tích học tập nổi bật mà còn là tinh thần tự học, ý chí vượt khó và thái độ học tập nghiêm túc. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Thành Đạt là học sinh ham học hỏi, có tư duy tốt, luôn chủ động tìm tòi kiến thức và không ngại đặt câu hỏi để hiểu sâu vấn đề."

Những thành tích của hai em Kiều Minh Vương và Điêu Thành Đạt không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Các em chính là những “bông hoa thơm” trong vườn hoa nghìn việc tốt, là minh chứng sinh động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Từ niềm đam mê tri thức, tinh thần tự học và ý chí không ngừng vươn lên, các em đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về thế hệ trẻ giàu khát vọng, trách nhiệm và bản lĩnh.

Hạnh Thúy