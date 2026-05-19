Các trường học tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục học sinh về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của Bác Hồ kính yêu.

Các hoạt động được tổ chức phong phú như: Hội thi kể chuyện về Bác, sinh hoạt chuyên đề, thi vẽ tranh, viết chữ đẹp, trưng bày sách báo, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua đó, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì đã tổ chức màn đồng diễn đặc biệt với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và 1.602 học sinh nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Năm lịch sử, mỗi động tác, ánh mắt, nụ cười của thầy và trò nhà trường đều thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú tổ chức hành trình về nguồn tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Hy Cương. Tham gia học tập, báo công có sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 79 học sinh tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt của nhà trường đã thành kính dâng hoa, dâng hương, báo công lên Bác với những kết quả nổi bật đạt được trong năm học.

Mỗi thành tích của học sinh được xem như những đóa hoa tươi thắm kính dâng lên Người nhân dịp sinh nhật Bác. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức Lễ kết nạp Đội cho các nhi đồng xuất sắc. Trong không gian thiêng liêng, những chiếc khăn quàng đỏ được trao tận tay các em như lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tự hào và ý chí phấn đấu của thế hệ măng non đối với quê hương, đất nước.

Những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong trường học mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hiền Mai