Hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh tại Trường THPT Trần Phú

Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tại Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia.

Cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn học sinh cách phân biệt chất lượng mũ bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện an toàn; phân tích các tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông thường gặp đối với lứa tuổi học sinh như đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện hay chở quá số người quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phổ biến các quy định quan trọng của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhấn mạnh trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh khi tham gia giao thông; đồng thời khuyến cáo học sinh nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Ngoài nội dung lý thuyết, học sinh còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe máy điện trên sa hình với các tình huống giả định, qua đó nâng cao khả năng quan sát, xử lý tình huống thực tế khi tham gia giao thông.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên của nhà trường.

Thông qua chương trình, học sinh được củng cố kiến thức và kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Hoạt động cũng góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong trường học, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh.

Lê Minh