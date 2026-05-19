Thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Giáo viên Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang hướng dẫn học sinh ôn thi vào lớp 10.

Theo đó, đường dây nóng hoạt động từ ngày 25/5/2026 đến khi kết thúc kỳ thi nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Các cán bộ trực đường dây nóng gồm lãnh đạo, chuyên viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, gồm: Ông Nguyễn Đình Thư - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, số điện thoại 09425030777; ông Trần Văn An - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, số điện thoại 0988631094; bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, số điện thoại 0979434678; ông Nguyễn Quốc Hương - Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, số điện thoại 0978401995; ông Bùi Văn Minh - Chuyên viên Văn phòng Sở GD&ĐT, số điện thoại 0988888663.

Cán bộ trực đường dây nóng có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở GD&ĐT về việc xử lý thông tin được tiếp nhận.

Việc thiết lập đường dây nóng thể hiện quyết tâm của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ trong việc tăng cường công tác giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Hiền Mai