Ngành giáo dục nỗ lực tuyên truyền, nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu

Những ngày giữa tháng 5, thông tin về vụ việc 5 học sinh tử vong do đuối nước tại khu vực ven sông Lô, xã Sông Lô tiếp tục gây bàng hoàng dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Nhiều nỗ lực nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18/5/2026, trong thời gian vui chơi ngoài nhà trường, nhóm học sinh đã tự ý rủ nhau ra sông Lô tắm. Do không lường hết mức độ nguy hiểm, các em đã bị đuối nước. Lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, song cả 5 học sinh đều không qua khỏi.

Đây không phải vụ việc cá biệt. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ đuối nước liên quan đến học sinh, làm 13 em tử vong. Những con số đau lòng tiếp tục cho thấy nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh vẫn ở mức cao, nhất là trong thời gian nghỉ hè, cuối tuần và ngoài giờ học chính khóa.

Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc ngoại khóa chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, ngành Giáo dục đã xác định công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước học sinh là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước; lồng ghép giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào hoạt động giáo dục; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, giáo viên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác phòng ngừa vẫn còn hạn chế. Một bộ phận học sinh còn chủ quan, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ. Việc quản lý học sinh ngoài giờ học, nhất là dịp nghỉ hè, ở một số nơi chưa chặt chẽ. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực sông, suối, ao, hồ, đập vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được rà soát, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn đầy đủ. Điều kiện dạy bơi và phổ cập kỹ năng an toàn trong môi trường nước còn hạn chế, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi.

Tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm cộng đồng

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh và các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em; tổ chức rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ đuối nước để kịp thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn. Đồng thời xây dựng phương án quản lý trẻ em trong dịp hè, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp chính quyền, tổ dân cư và các tổ chức đoàn thể.

Việc tổ chức hoạt động hè an toàn, lành mạnh cần được đẩy mạnh nhằm hạn chế tình trạng trẻ em tự ý vui chơi tại khu vực sông nước nguy hiểm. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh đuối nước; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi và phổ cập kỹ năng an toàn cho học sinh.

Những vụ đuối nước liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn không chỉ gây mất mát lớn cho gia đình mà còn đặt ra thách thức đối với công tác quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt an toàn trong môi trường nước, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên và quyết liệt hơn của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Chỉ khi trách nhiệm được phân định rõ ràng và thực hiện nghiêm túc, những tai nạn đau lòng mới có thể từng bước được ngăn chặn. Cùng với các giải pháp của ngành giáo dục, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, tăng cường trang bị kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Phạm Công Bình trải nghiệm thực hành xử lý tình huống giả định.

Học sinh Trường THCS Supe được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích.

Tại Trường THCS Cao Xá (xã Bản Nguyên), Trường Tiểu học Phạm Công Bình (xã Tề Lỗ) và Trường THCS Supe (xã Lâm Thao)... các hoạt động ngoại khóa được tổ chức với sự phối hợp của lực lượng công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống khi gặp tai nạn đuối nước, kỹ năng an toàn giao thông và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Hình thức tổ chức được thiết kế theo hướng thực hành, trải nghiệm, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Cô giáo Vũ Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Công Bình cho biết, học sinh tiểu học cần được hướng dẫn bằng hình ảnh trực quan, tình huống cụ thể để dễ nhớ, dễ thực hiện. Nhà trường chú trọng giúp học sinh hình thành thói quen tự bảo vệ bản thân từ những việc nhỏ nhất. Thông qua hoạt động ngoại khóa, nhiều học sinh mạnh dạn trao đổi, tham gia xử lý tình huống giả định, từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó khi gặp nguy hiểm.

Giáo dục kỹ năng an toàn cần được duy trì thường xuyên, không chỉ trong dịp hè mà xuyên suốt năm học. Khi học sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm thiểu, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Việc tăng cường ngoại khóa kỹ năng an toàn cho học sinh cho thấy sự chủ động của ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục trong công tác phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng học sinh trong dịp hè và lâu dài.

Hiền Mai