Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Trong bối cảnh nền công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Đặc biệt tại các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh như tỉnh Phú Thọ, sự xuất hiện của hàng loạt khu, cụm công nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử, tự động hóa và công nghiệp phụ trợ ô tô đang đặt ra bài toán lớn về lao động có tay nghề cao, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại. Trong xu thế đó, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, đóng trên địa bàn phường Xuân Hòa đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo nghề trọng điểm, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động khu vực phía Bắc nói chung và các tỉnh công nghiệp đang phát triển nói riêng.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tham gia học tập, nghiên cứu trong môi trường đào tạo hiện đại.

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng và đào tạo thường xuyên. Không chỉ đào tạo các ngành cơ điện, công nghệ ô tô, tự động hóa, điện công nghiệp, nhà trường còn mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, môi trường, xây dựng công trình, kinh tế, du lịch nông nghiệp trải nghiệm... đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động hiện nay.

Điểm nổi bật của nhà trường là định hướng đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp. Sinh viên được tiếp cận trực tiếp với hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại; thường xuyên thực hành và tham gia thực tập tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp người học nhanh chóng thích nghi với môi trường sản xuất thực tế sau khi tốt nghiệp.

Nhiều ngành nghề mũi nhọn như cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, tự động hóa hiện có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao. Không ít doanh nghiệp chủ động phối hợp với nhà trường trong tuyển dụng, xây dựng chương trình đào tạo và tiếp nhận sinh viên thực tập. Mối liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét.

Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết: “Phú Thọ đang có rất nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa phương thì nhu cầu về lao động kỹ thuật chất lượng cao cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường xác định phải đào tạo nguồn nhân lực không chỉ vững tay nghề mà còn có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới, đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp sau tốt nghiệp”.

Nhiều năm qua, mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp được Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội triển khai mạnh mẽ. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành nghề trọng điểm như cơ khí chế tạo, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, tự động hóa... Đây đều là những lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các khu công nghiệp ở Phú Thọ cũng như nhiều tỉnh phía Bắc.

Khác với phương thức đào tạo lý thuyết đơn thuần trước đây, sinh viên được thực hành trực tiếp trên các dây chuyền thiết bị hiện đại, tiếp cận công nghệ mới và thường xuyên tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Qua đó giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng nghề sát với thực tế sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng ngay sau khi ra trường.

Sinh viên ngành Công nghệ ô tô thực hành trên hệ thống thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng nghề gắn với thực tiễn sản xuất tại các khu công nghiệp.

Em Ngô Tôn Trọng, Khoa Động lực, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chia sẻ: “Điều em ấn tượng nhất khi học tại trường là môi trường đào tạo rất hiện đại và thực tế. Chúng em được học đi đôi với hành, thường xuyên thực hành trên máy móc, thiết bị mới nên kỹ năng nghề được nâng lên rõ rệt. Các thầy cô cũng rất tận tình hướng dẫn và luôn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp từ sớm. Điều đó giúp em tự tin hơn rất nhiều về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Không dừng lại ở mục tiêu đào tạo nghề truyền thống, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, nhà trường phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ đào tạo của các nước ASEAN-4 đối với các nghề trọng điểm và nghề chuyển giao quốc tế.

Xa hơn, đến năm 2045, trường hướng tới phát triển thành trường đại học ứng dụng, mở rộng các ngành nghề chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đào tạo hiện đại. Điểm nhấn trong chiến lược phát triển của nhà trường là định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong giáo dục nghề nghiệp. Không chỉ đầu tư hệ thống quản trị hiện đại, nhà trường còn hướng tới xây dựng “trường học xanh”, “chương trình đào tạo xanh”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học.

Thực tế cho thấy, trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, địa phương nào có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ có lợi thế lớn hơn trong phát triển công nghiệp. Máy móc và công nghệ có thể đầu tư, nhưng để vận hành hiệu quả vẫn cần đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Vì vậy, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Với định hướng đào tạo gắn với doanh nghiệp, chú trọng thực hành, đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

Thu Thủy