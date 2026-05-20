Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, đúng quy định

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh lớp 12, đồng thời là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi đang được tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chặt chẽ với quyết tâm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trường THPT Trần Phú chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại phòng y tế để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh có 48.185 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 37.769 học sinh lớp 12 THPT, 8.094 học sinh giáo dục thường xuyên và 2.322 thí sinh tự do; có 126 thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ.

Toàn tỉnh bố trí 110 điểm thi đặt tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi. Dự kiến có hơn 7.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác coi thi cùng khoảng 400 người tham gia công tác chấm thi.

Xác định rõ tầm quan trọng của kỳ thi, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026; thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh với 121 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đơn vị đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn đăng ký dự thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi, thành lập Hội đồng thi, xây dựng phương án tổ chức coi thi, chấm thi, kiểm tra thi và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, công tác tập huấn được tổ chức thường xuyên nhằm quán triệt kỹ các điểm mới của quy chế thi, kỹ năng phát hiện và phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ quy trình tổ chức thi; tăng cường phòng chống gian lận công nghệ cao, bảo vệ an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và khu vực chấm thi.

Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi được quan tâm, chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh công tác chuẩn bị chung của toàn tỉnh, hiện nay, các nhà trường cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Tại Trường THPT Trần Phú, năm nay có 478 học sinh đủ điều kiện dự thi; trong đó có 3 học sinh khuyết tật xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và không tham gia dự thi.

Thầy giáo Lê Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, sát với năng lực học sinh; triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phân hóa rõ đối tượng học sinh để có nội dung ôn tập phù hợp; xây dựng “Bộ lỗi sai trọng điểm” giúp học sinh nhận diện và khắc phục những lỗi thường gặp; tăng mạnh hiệu quả chữa đề, hướng dẫn kỹ năng làm bài; tận dụng tối đa thời gian ôn tập; đồng thời chấn chỉnh nền nếp, tạo động lực học tập cho học sinh trong giai đoạn nước rút.

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường quán triệt, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi sĩ số từng buổi học, bám sát học sinh trong từng buổi ôn tập và thi thử cả về nền nếp lẫn kết quả học tập.

Nhà trường tăng cường phối hợp với phụ huynh để kịp thời động viên, hỗ trợ những học sinh có dấu hiệu sa sút hoặc tiến bộ chậm; giúp các em ổn định tâm lý, củng cố kiến thức và nâng cao quyết tâm trước kỳ thi.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh, thời điểm này, các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại các điểm thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật phòng thi. Đặc biệt, tỉnh rất quan tâm đến công tác phòng, chống gian lận công nghệ cao, tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của kỳ thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của ngành giáo dục và các nhà trường, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh đang được triển khai nghiêm túc, chu đáo.

Đây là cơ sở quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho mọi thí sinh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Lê Minh