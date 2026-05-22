Chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, giữ bình yên cho những bản làng

Trong những ngày nghỉ lễ dài ngày, khi nhiều lao động đi làm ăn xa trở về quê sum họp cùng gia đình thì cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Mai lại bước vào đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ban ngày xuống cơ sở nắm tình hình, buổi tối tổ chức tuần tra, rà soát các trường hợp có biểu hiện liên quan đến tệ nạn xã hội, ma túy. Ánh đèn pin của lực lượng công an vẫn quét dọc những tuyến đường liên xóm quanh co theo mép hồ, len sâu vào từng khu dân cư để kiểm danh, kiểm diện các trường hợp nghi vấn.

Công an xã Tân Mai thường xuyên bám nắm địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Theo Trung tá Vì Văn Đài - Trưởng Công an xã Tân Mai, hiện toàn xã có 502 công dân đi làm ăn xa. Đây là nhóm thường xuyên biến động cư trú, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, nắm tình hình địa bàn và phòng ngừa phát sinh tội phạm. Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 vừa qua, qua kiểm tra đột xuất 32 công dân đi làm ăn xa về địa phương nghi có sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an xã đã phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy. “Đây là con số khiến chúng tôi rất trăn trở. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa, tiếp xúc môi trường xã hội phức tạp, khi trở về địa phương nếu không được quản lý, tuyên truyền, răn đe kịp thời rất dễ phát sinh vi phạm pháp luật”, Trung tá Vì Văn Đài chia sẻ thêm.

Từ chỗ nắm chắc địa bàn, lực lượng Công an xã Tân Mai đã thường xuyên gọi hỏi, giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên hư trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc vi phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Từ thực tế đó, Công an xã Tân Mai xác định phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; bám dân, bám địa bàn để giữ vững bình yên cho các bản làng vùng cao, địa bàn còn nhiều khó khăn.

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, không phát sinh vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 6/2/2026 của Đảng ủy xã về “Xây dựng địa bàn xã Tân Mai không có ma túy”, lực lượng công an hiện đang quản lý 27 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 4 người nghiện ngoài xã hội, 10 trường hợp quản lý sau cai cùng nhiều đối tượng thuộc diện sưu tra.

Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Công an xã đã kịp thời đấu tranh, phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, bảo đảm giữ vững ổn định TTATXH.

Song song với đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Tân Mai chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngay tại cộng đồng dân cư.

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Tân Mai cũng đã phát huy vai trò nòng cốt cùng với lực lượng Đoàn thanh niên và các xóm bản xây dựng các mô hình tự quản về ANTT.

Hiện xã Tân Mai có 21 xóm với gần 7.900 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số như Mường, Tày, Dao, Thái. Dù địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán nhưng tình hình an ninh dân tộc, an ninh nông thôn cơ bản ổn định; không xảy ra khiếu kiện đông người, không hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Để đạt được kết quả đó, lực lượng Công an xã đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tăng cường công tác nắm và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Công an xã phối hợp với các tổ hòa giải cơ sở chủ động xử lý nhiều vụ việc ngay từ đầu; các mâu thuẫn gia đình, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng đều được hòa giải kịp thời, không để kéo dài thành vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Công an xã Tân Mai đã được mở rộng đến nhiều đối tượng và ngày càng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông thôn, lực lượng Công an xã còn tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh du lịch tại khu vực Ba Khan, thác Gò Lào và vùng ven hồ sông Đà. Theo thống kê, từ tháng 7/2025 đến tháng 5/2026, địa phương đã đón hơn 4.100 lượt khách quốc tế đến tham quan, lưu trú. Qua rà soát, chưa phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến khách du lịch hay hoạt động lợi dụng du lịch để vi phạm an ninh trật tự.

Trong tiến trình chuyển đổi số, Công an xã Tân Mai cũng tích cực ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử phục vụ cải cách hành chính và quản lý địa bàn.

Những quy định mới như phòng chống thuốc lá điện tử đã được lực lượng Công an xã tuyên truyền đẩy đủ đến các em học sinh trên địa bàn.

Dù còn nhiều khó khăn, áp lực trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng với tinh thần gần dân, sát dân và trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã Tân Mai vẫn ngày đêm giữ vững bình yên cho các bản làng vùng cao, vùng ven hồ Hòa Bình và các khu vực giáp ranh. Những nỗ lực ấy góp phần củng cố thế trận an ninh Nhân dân ngay từ cơ sở, tạo nền tảng ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với những kết quả đạt được, năm 2025, Công an xã Tân Mai vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của lực lượng công an nơi tuyến đầu ở cơ sở.

Mạnh Hùng