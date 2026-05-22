Cao Sơn chủ động phòng “giặc lửa”

Những ngày đầu hè, khi gió Lào bắt đầu thổi rát mặt, nắng như đổ lửa xuống những cánh rừng trên địa bàn xã Cao Sơn cũng là lúc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đặt trong tình trạng “báo động cao”. Với phương châm “phòng là chính”, xã Cao Sơn đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn “giặc lửa” mùa hanh khô, bảo vệ màu xanh của núi rừng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra công tác phòng cháy rừng tại xóm Sưng, xã Cao Sơn.

Chủ động từ sớm, từ cơ sở

Cùng cán bộ kiểm lâm địa bàn đến xóm Sưng trong những ngày nắng nóng kéo dài, dễ dàng cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của mùa hanh khô khi lớp thực bì dưới tán rừng đã khô giòn, chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy lan trên diện rộng. Men theo những con đường mòn lên khu vực rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng tổ bảo vệ rừng và PCCCR xóm Sưng liên tục kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy cao, nhắc nhở người dân không xử lý thực bì, đốt nương trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Xóm Sưng hiện có trên 860 ha rừng sản xuất và rừng tự nhiên, là khu vực có địa hình đồi dốc, nhiều diện tích giáp nương rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. Trước thực tế đó, tổ bảo vệ rừng xóm Sưng duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng kéo dài. Ông Lý Văn Đông, tổ phó Tổ bảo vệ rừng và PCCCR xóm Sưng chia sẻ: “Vào cao điểm mùa hanh khô, anh em trong tổ thường xuyên thay nhau đi kiểm tra rừng, nhắc nhở bà con không đốt thực bì, không mang lửa vào rừng. Chỉ cần một chút bất cẩn là nguy cơ cháy có thể xảy ra rất nhanh nên chúng tôi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác”. Cao Sơn là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 10.700,51 ha. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 3.791,62 ha, rừng sản xuất là 6.908,89 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của xã là 59%. Trên địa bàn xã có 17 thôn với 9.133 nhân khẩu, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng sử dụng lửa trong sản xuất như đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì, lấy mật ong... tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

Ngay từ đầu mùa khô năm nay, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xây dựng phương án PCCCR ứng phó theo từng cấp độ cháy; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn. Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR với 100% hộ dân sống gần rừng. Dọc các tuyến đường vào khu vực rừng, nhiều biển cảnh báo nguy cơ cháy rừng được dựng lên với nội dung dễ hiểu, dễ nhớ. 17 Tổ bảo vệ rừng và PCCCR ở 17 thôn với 172 thành viên thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân không đốt nương, xử lý thực bì bừa bãi trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn cho biết: “Nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan của con người như xử lý thực bì, đốt ong, sử dụng lửa trong rừng không bảo đảm an toàn. Để chủ động ứng phó, xã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy như máy thổi gió, dao phát, bình dập lửa, máy cắt thực bì; bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng cao điểm. Các khu vực có nguy cơ cháy cao được rà soát, phát dọn đường băng cản lửa nhằm hạn chế cháy lan nếu xảy ra sự cố”.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra kho dụng cụ chữa cháy rừng xã Cao Sơn.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân

Lực lượng tuần tra, canh gác được duy trì thường xuyên, đặc biệt trong thời gian cao điểm. Khi cấp dự báo cháy rừng ở mức cao, xã tổ chức trực PCCCR 24/24 giờ, phân công lực lượng theo dõi, cập nhật thông tin cháy rừng từ các kênh thông tin chính thống và mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh cháy rừng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR được đẩy mạnh với nhiều hình thức như thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, ký cam kết bảo vệ rừng, xây dựng quy ước cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân sống gần rừng. Công tác kiểm tra, phối hợp được tăng cường, UBND xã đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, công an, quân sự tổ chức kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, nhất là các khu vực giáp ranh, khu vực có hoạt động sản xuất nương rẫy. Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCCR được lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: “Những năm gần đây, thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Xã xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa hanh khô nên đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy vai trò của người dân tại cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi mới phát sinh nguy cơ cháy. Bên cạnh đó, xã đã đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị PCCCR như máy bơm nước, máy thổi gió, dụng cụ chuyên dụng; hỗ trợ xây dựng các công trình PCCCR như bể chứa nước, chòi canh lửa, đường băng cản lửa. Tăng cường tổ chức tập huấn, diễn tập PCCCR cho lực lượng tại chỗ; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng kiểm lâm phối hợp với địa phương trong công tác tuyền truyền, tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR. Đồng thời, có chính sách, dự án phát triển kinh tế về lâm nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, hạn chế các nguy cơ gây cháy rừng”.

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều năm gần đây trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng, ý thức bảo vệ rừng của người dân từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã tự nguyện tham gia tuần tra, phát dọn thực bì cùng lực lượng chức năng. Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của lực lượng kiểm lâm cùng tinh thần trách nhiệm của người dân, xã Cao Sơn đang tạo nên “lá chắn” vững chắc trước nguy cơ “giặc lửa”, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng nơi miền sơn cước.

Đinh Thắng