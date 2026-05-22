Tắm sông Bôi, 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

Trưa 22/5, trên sông Bôi, khu vực Bãi Khộp thuộc xóm Mỵ, xã Dũng Tiến đã xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, một nhóm gồm 7 em, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Mỹ Đức A, Hà Nội rủ nhau đến sông Bôi, khu vực Bãi Khộp tắm. Trong quá trình tắm sông, em Nguyễn Hoàng L trú tại thôn Vài, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội và em Phạm Đức D, trú tại thôn Ải, cùng xã bị đuối nước.

Chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước tại sông Bôi, khu vực xóm Mỵ, xã Dũng Tiến.

Sau khi phát hiện sự việc, em Nguyễn Đức Lợi đã cứu được em Nguyễn Hoàng L. Em L sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Dũng Tiến và sức khoẻ đã ổn định. Em Phạm Đức D bị mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động 1 xe cứu nạn, 1 xuồng cao su cùng 9 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và gia đình em D tiến hành tìm kiếm.

Do địa hình khu vực Bãi Khộp, sông Bôi rộng, mực nước sâu, nhiều dòng nước ngầm nên hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn. Đến 21h50, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân bị đuối nước lên bờ.

Liên tiếp các vụ đuối nước ở lứa tuổi học sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua là hồi chuông cảnh báo việc đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên dịp hè.

P.V