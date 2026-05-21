Cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học

Theo đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hoà) vụ việc một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung trong khu vực nhà vệ sinh lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây xảy ra tại trường và đang được các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, xử lý.

Ảnh được cắt từ clip đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn túm tóc, tát vào mặt, đẩy ngã xuống nền nhà trong khu vực giống nhà vệ sinh trường học. Dù nạn nhân gần như không phản kháng, hành vi đánh đập vẫn tiếp diễn trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Một số em dùng điện thoại quay lại vụ việc nhưng không can ngăn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo lãnh đạo nhà trường, sự việc xảy ra vào ngày 19/5, các học sinh xuất hiện trong clip đều đang học lớp 10. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh. Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc, đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh.

Hiện nữ sinh bị hành hung đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo thông tin ban đầu, sức khỏe của em tạm thời ổn định.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã triệu tập các nữ sinh liên quan cùng phụ huynh và đại diện nhà trường để làm việc, phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo vụ việc, đồng thời phối hợp rà soát, ổn định tình hình học sinh.

Thuý Hường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nữ sinh Nhà vệ sinh Nhà trường Vụ việc Trường học Đánh hội đồng Công an Mạng xã hội Chức năng Hành hung
