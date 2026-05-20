Đồng thuận hiến đất xây dựng quê hương

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Bình Phú đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nhằm làm đổi thay diện mạo xã nhà.

Đảng viên làm gương

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã đồng thuận, tích cực tham gia với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Tiêu biểu là tuyến đường làng hoa, khu 6 Tiên Du được đầu tư xây dựng có tổng chiều dài hơn 2.500m gồm 6 tuyến nhánh. Để phục vụ thi công, các hộ dân sinh sống ven tuyến đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ hàng rào và các công trình trên đất để bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, mặt đường được mở rộng lên 5m, nền đường rộng 6m, chiều rộng lề đường mỗi bên 1,25m, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường giao thông loại B.

Ông Lê Thanh Hải, một trong những đã dân tiên phong hiến đất làm đường chia sẻ: Trước đây, con đường nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn. Khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường, với vai trò là đảng viên, tôi vận động gia đình sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình để làm đường. Đường rộng, đẹp thì người dân đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được hưởng lợi.

Cùng chung tinh thần đó, ông Lê Văn Tình ở khu 6 cho biết: Ngay sau khi có chủ trương và tinh thần quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi đã bàn với gia đình tự nguyện hiến đất để cùng bà con mở rộng tuyến đường.

Từ sự đồng thuận trong hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Bình Phú, các tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Không riêng nhà ông Hải, ông Tình, hàng chục hộ dân trên địa bàn khu 5, khu 6, xã Tiên Du cũ đều đồng thuận hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông. Những hành động đó đã và đang góp phần lan tỏa phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn xã.

Tạo động lực xây dựng quê hương

Đồng chí Hà Xuân Huấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động tối đa nguồn lực từ Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thông qua nhiều hình thức như hiến đất, góp công, hỗ trợ vật liệu xây dựng... Để tạo sự đồng thuận cao, xã đã thành lập Ban vận động hiến đất làm đường, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của việc xây dựng hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cán bộ, đảng viên, đến nay những con đường mới ở Bình Phú đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các tuyến đường được mở rộng không chỉ giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông ở xã Bình Phú mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền xã đã linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong việc tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Qua đó, người dân nhận thức rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với đời sống dân sinh và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Minh Tự