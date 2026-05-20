Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao giải Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ năm 2026

Tối 19/5, Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ” kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết, trao giải Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ năm 2026.

Trao giải Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ năm 2026

Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải Triển vọng Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ cho các học sinh đoạt giải.

Sau 1 tháng phát động (15/4 - 15/5/2026), Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các học sinh cấp tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ”, các em thiếu niên, nhi đồng đã thể hiện góc nhìn, cảm nhận của mình thông qua các tác phẩm ảnh và tranh vẽ về quê hương Phú Thọ. Nội dung tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; con người và bản sắc văn hóa truyền thống; lễ hội, phong tục tập quán địa phương; mái trường, gia đình, cuộc sống thường ngày cùng những ước mơ, khát vọng góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, phát triển. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã thể hiện sinh động tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ; những việc làm tốt, hành động đẹp trong xã hội...

Theo đánh giá của Ban giám khảo, nhiều tác phẩm không chỉ thể hiện khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt, tư duy bố cục sáng tạo mà còn cho thấy chiều sâu cảm xúc, sự quan sát tinh tế và tình yêu chân thành đối với quê hương Phú Thọ.

Trao giải Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ năm 2026

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, giải Khuyến khích và giải Triển vọng cho các học sinh đoạt giải ở nội dung vẽ tranh và chụp ảnh bảng tiểu học và bảng THCS.

Đây là sân chơi bổ ích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho thiếu nhi.

Huyền Trang - Tạ Thanh


Huyền Trang - Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chương trình THCS Tuổi thơ Sắc màu tỉnh Phú Thọ Chụp ảnh Vẽ tranh Đất Tổ Thiếu nhi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phòng chống đuối nước: Không thể lơ là

Phòng chống đuối nước: Không thể lơ là
2026-05-20 09:51:00

baophutho.vn Những ngày đầu hè, khi nền nhiệt tăng cao cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè,...

Thiếu nhi Phú Thọ nhớ ơn Bác Hồ

Thiếu nhi Phú Thọ nhớ ơn Bác Hồ
2026-05-18 18:26:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng - những mầm non tương lai của đất nước. Hướng tới...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long