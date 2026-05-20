Tối 19/5, Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ” kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết, trao giải Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ năm 2026.
Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải Triển vọng Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ cho các học sinh đoạt giải.
Sau 1 tháng phát động (15/4 - 15/5/2026), Cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh thiếu nhi Đất Tổ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các học sinh cấp tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.
Với chủ đề “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ”, các em thiếu niên, nhi đồng đã thể hiện góc nhìn, cảm nhận của mình thông qua các tác phẩm ảnh và tranh vẽ về quê hương Phú Thọ. Nội dung tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; con người và bản sắc văn hóa truyền thống; lễ hội, phong tục tập quán địa phương; mái trường, gia đình, cuộc sống thường ngày cùng những ước mơ, khát vọng góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, phát triển. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã thể hiện sinh động tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ; những việc làm tốt, hành động đẹp trong xã hội...
Theo đánh giá của Ban giám khảo, nhiều tác phẩm không chỉ thể hiện khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt, tư duy bố cục sáng tạo mà còn cho thấy chiều sâu cảm xúc, sự quan sát tinh tế và tình yêu chân thành đối với quê hương Phú Thọ.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình “Phú Thọ - Sắc màu tuổi thơ”.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, giải Khuyến khích và giải Triển vọng cho các học sinh đoạt giải ở nội dung vẽ tranh và chụp ảnh bảng tiểu học và bảng THCS.
Đây là sân chơi bổ ích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho thiếu nhi.
Huyền Trang - Tạ Thanh
