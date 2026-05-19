Thời tiết ngày 19/5: Mưa dông diện rộng, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/5, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp khi mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trong ngày 19/5, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ đêm 19/5, mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có thể vượt 180mm. Đây là đợt mưa lớn cần đặc biệt lưu ý do nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong ngày và đêm 19/5, các khu vực như Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan đều có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và đông bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

