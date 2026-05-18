Hỗ trợ người sau cai nghiện hoàn lương

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hạ Hoà tích cực triển khai nhiều giải pháp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Không chỉ góp phần tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Ngay sau khi Quyết định số 08 được triển khai, Phòng Giao dịch NHCSXH Hạ Hoà chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, xác minh đối tượng đủ điều kiện vay vốn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Để chương trình phát huy hiệu quả, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát địa bàn, phối hợp cùng các tổ chức hội nhận ủy thác và Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn trực tiếp đến hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Hạ Hoà giải ngân vốn vay cho gia đình có người sau cai nghiện ở xã Hiền Lương.

Một trong những trường hợp đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 08 trên địa bàn tỉnh là gia đình chị N.T.V ở khu 18, xã Hiền Lương. Sau nhiều năm sống trong khó khăn và mặc cảm vì chồng nghiện ma túy, nay gia đình chị đã có thêm cơ hội để gây dựng lại cuộc sống.

Tâm sự với chị V, chúng tôi được biết vợ chồng chị kết hôn được 11 năm, có một con đang học lớp 5. Năm 2017, chị phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Từ đó, gánh nặng kinh tế gần như dồn lên vai chị. Với đồng lương công nhân khoảng 6 - 7 triệu đồng mỗi tháng, chị vừa lo sinh hoạt gia đình, vừa nuôi con ăn học. Sau 2 năm chấp hành cai nghiện bắt buộc, tháng 2/2025, anh Q trở về địa phương. Những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, cuộc sống gia đình tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi thiếu vốn sản xuất, việc làm chưa ổn định. Không muốn chồng mặc cảm hay tái nghiện, chị V đã động viên chồng cùng bàn bạc tìm hướng phát triển kinh tế.

Chị V chia sẻ: Được chính quyền tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng, gia đình tôi sẽ cải tạo, chuyển đổi 2ha trồng keo hiệu quả thấp sang trồng bồ đề. Có việc làm, có mục tiêu phấn đấu sẽ giúp chồng tôi nỗ lực cố gắng, tự tin hơn, gần gũi với gia đình và bà con xóm làng, tránh xa những mối quan hệ xấu trước kia.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Hạ Hoà rà soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn khu vực quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hạ Hoà cho biết: Sau thời gian triển khai Quyết định số 08 của Chính phủ, chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện trên địa bàn khu vực Hạ Hoà đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp khách hàng có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn: Một số đối tượng vay vốn còn tâm lý e ngại, thiếu tự tin khi tiếp cận nguồn vốn; khả năng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; điều kiện kinh tế của gia đình eo hẹp nên việc bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả cần thêm thời gian và sự hỗ trợ của địa phương. Ngoài ra, công tác quản lý, theo dõi người vay ở một số nơi còn gặp khó khăn do biến động về nơi cư trú, việc làm chưa ổn định.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Hạ Hoà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong rà soát nhu cầu vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Cùng với việc triển khai chương trình tín dụng đối với người sau cai nghiện, hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Hạ Hoà tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả. Trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch đạt 95,59 tỷ đồng với 1.768 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt gần 36,8 tỷ đồng, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt trên 98%. Tổng dư nợ đạt hơn 678,7 tỷ đồng, tăng gần 58,8 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Chất lượng tín dụng cấp xã cơ bản đạt loại tốt.

Từ những đồng vốn nghĩa tình, nhiều người sau cai nghiện đang có thêm cơ hội hoàn lương, ổn định cuộc sống và viết tiếp hành trình làm lại cuộc đời. Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chương trình tín dụng theo Quyết định số 08 còn khẳng định tính nhân văn sâu sắc trong chính sách của Đảng và Nhà nước, khi luôn mở ra cơ hội cho những người từng lầm lỡ được trở về, lao động và sống có ích cho gia đình, cộng đồng.

Hồng Nhung