Thời tiết ngày 18/5: Bắc Bộ mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 18/5 khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/5 đến 3 giờ ngày 18/5 cục bộ có nơi trên 100mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 127,4mm...

Khu vực tỉnh Tuyên Quang cũng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nấm Dẩn 216,1mm, Chế Là 155,8mm, Xuân Minh1 là 114,2mm...

Theo dự báo, khu vực tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Do đó, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt tại các xã/phường: Nấm Dẩn; Hồ Thầu, Nậm Dịch, Thông Nguyên; Khuôn Lùng, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trung Thịnh, Việt Lâm.

Trên biển, ngày và đêm 18/5, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Ngoài ra, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa dông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long).

Do đó, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và dông cho vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh (bao gồm vịnh Hạ Long). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 18/5, Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Riêng khu vực ven biển, nhiệt độ phổ biến 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Theo TTXVN