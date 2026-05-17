Thời tiết ngày 17/5: Mưa dông gia tăng trên diện rộng, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/5, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, với mưa dông xuất hiện ở hầu khắp các khu vực, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo dự báo, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Riêng tỉnh Quảng Ninh có mưa với lượng tích lũy 20-40 mm, có nơi vượt 90 mm, cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết phân hóa rõ rệt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa dông quay trở lại trên diện rộng với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều và đêm, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm 17/5, nhiều vùng biển như Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, đe dọa an toàn tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh rủi ro.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo baotintuc.vn