Trao lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương

Lòng nhân ái, tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Noi gương Bác, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, thiết thực hướng về những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Xã Lương Sơn hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình, chúng tôi đến thăm những đứa trẻ mắc bệnh Thalassemia đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Trò chuyện với chúng tôi, chị Đỗ Thị Dung - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình cho biết: "Trẻ mắc căn bệnh Thalassemia sẽ phải truyền máu và uống thải sắt suốt đời. Đa số các em là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, hoàn cảnh rất đáng thương. Chương trình “Niềm tin cho em” dành cho trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, hàng tháng Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình tổ chức 1 đến 2 buổi tặng tiền mặt và quà từ các nhà hảo tâm cho các em. Đây là một trong số những chương trình từ thiện được Câu lạc bộ duy trì thường xuyên. Sau hơn 10 năm thành lập, Câu lạc bộ thiện nguyện Hòa Bình đã hội tụ nhiều tấm lòng từ thiện nhân đạo, quyên góp được hàng chục tỉ đồng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Đây là việc làm thiết thực để chúng tôi học và làm theo Bác về tinh thần tương thân tương ái".

Bên cạnh hoạt động tặng quà cho bệnh nhân khó khăn, cùng với Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình, các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động từ thiện hỗ trợ bệnh nhân khó khăn. Hiện có 15 câu lạc bộ, đội tình nguyện hoạt động thường xuyên về mô hình “Bếp ăn tình thương" tại các cơ sở y tế . Mỗi ngày, các câu lạc bộ tình nguyện cung cấp trung bình từ 3.000-5.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bao gồm cơm, cháo, sữa và nhu yếu phẩm dinh dưỡng.

Có thể thấy, việc học Bác tinh thần “Tương thân tương ái” đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng. Điển hình là phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, nhà hảo tâm. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động và trao tặng hơn 579 nghìn suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và những người dễ bị tổn thương với tổng trị giá trên 311 tỷ đồng. Nổi bật trong phong trào là “Hội chợ vui Xuân - đón Tết”, “Chợ Tết nhân ái”, “Gian hàng 0 đồng”... được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo không khí ấm áp, gắn kết cộng đồng; đồng thời kết hợp trao quà, khám bệnh miễn phí và các trò chơi dân gian. Đây là cách làm đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo sâu sắc. “Tết Nhân ái” đã trở thành phong trào toàn dân, nâng cao ý thức sẻ chia, đồng cảm và trách nhiệm xã hội, khẳng định giá trị văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Cùng với đó, triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trở thành hoạt động lớn, xuyên suốt, mang ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tham gia, chỉ đạo và huy động nguồn lực hỗ trợ. Nhờ đó, nhiều địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn đã được kết nối và trợ giúp với mức hỗ trợ từ 20-60 triệu đồng cho một địa chỉ. Các cấp hội đã rà soát, lập hồ sơ địa chỉ tại cơ sở và cập nhật dữ liệu trên App Thiện Nguyện với 4.861 địa chỉ được đăng tải, tạo nền tảng vững chắc cho việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trong 5 năm qua, cuộc vận động đã trợ giúp 8.124 lượt người với tổng giá trị 19,186 tỷ đồng, không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người có hoàn cảnh khó khăn mà còn củng cố trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái và mạng lưới nhân đạo toàn tỉnh.

Mô hình “Nhà nhân đạo”, công trình nhân đạo được triển khai cũng đã góp phần lan toả việc học và làm theo Bác tinh thần tương thân tương ái. Giai đoạn 2020 - 2025, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng mới 813 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn, mỗi căn trị giá từ 50-100 triệu đồng, với tổng giá trị gần 75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tinh thần tương thân tương ái còn được phát huy rộng khắp thông qua các hoạt động cứu trợ thường xuyên, đột xuất. Phương pháp trợ giúp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương triển khai đa dạng bao gồm: Trực tiếp hỗ trợ hiện vật và tiền mặt cho nạn nhân chất độc da cam, các hộ gặp tai nạn, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi và tặng quà định kỳ cho hội viên nghèo; trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng, sửa chữa hạ tầng cơ sở như đường giao thông, công trình nước sạch; ứng cứu đột xuất khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã giúp thường xuyên được trên 118.650 địa chỉ nhân nhân đạo và hỗ trợ đột xuất cho gần 685.740 lượt người với tổng trị giá 240 tỷ đồng.

Đặc biệt là thực hiện Tháng Nhân đạo vào tháng 5 hàng năm đã thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; trao bò giống và dụng cụ sản xuất; xây dựng, sửa chữa nhà nhân đạo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo; tổ chức “Chợ Nhân đạo” và các chương trình truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng...

Việc học và làm theo Bác về tinh thần tương thân tương ái đã lan toả tình yêu thương sâu rộng trong cộng đồng, giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, tạo thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta.

Dương Liễu