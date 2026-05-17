Bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước trong mùa hè

Phú Thọ là địa phương có hệ thống sông, suối, ao hồ phân bố rộng khắp, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến nhiều trẻ em tự ý rủ nhau đi tắm sông, hồ để giải nhiệt. Tuy nhiên, đa phần các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước cũng như kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Địa điểm xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh xã Bản Nguyên tử vong.

Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam. Theo thống kê của ngành chức năng, trung bình mỗi năm cả nước ghi nhận gần 2.000 trẻ em bị đuối nước, phần lớn xảy ra vào dịp nghỉ hè.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 2 tháng trở lại đây cũng đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Mới đây nhất là vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong khi đi chơi xung quanh khu vực công trường xây dựng thuộc địa bàn xã Bản Nguyên vào chiều 12/5.

Những vụ việc đuối nước liên tiếp xảy ra khi mới chớm hè gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ đuối nước xảy ra do sự chủ quan của người lớn và sự thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh của trẻ nhỏ. Nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý “trẻ biết bơi là an toàn”, trong khi kỹ năng sinh tồn dưới nước, xử lý tình huống nguy hiểm hay kỹ năng cứu hộ cơ bản mới là yếu tố quyết định giúp giảm thiểu rủi ro. Không ít trẻ dù biết bơi nhưng vẫn gặp nạn khi tắm ở khu vực nước sâu, dòng chảy xiết hoặc khi bị chuột rút, hoảng loạn.

Tổ canh trực phòng, chống đuối nước thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, công tác tuyên truyền được các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội đến các buổi sinh hoạt đoàn, đội tại khu dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức của phụ huynh và trẻ em về nguy cơ tai nạn đuối nước, kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước và trách nhiệm giám sát trẻ trong thời gian nghỉ hè.

Các địa phương cũng chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực ao hồ, sông, suối, công trình đang thi công; yêu cầu chủ đầu tư rào chắn, cắm biển cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Những điểm thường xuyên có trẻ em vui chơi được đưa vào diện giám sát trọng điểm trong mùa hè. Các đoàn thể cũng tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống đuối nước thông qua việc tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn kỹ năng sống và thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, nhắc nhở trẻ em không tắm tại khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Công - Trưởng Thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông cho biết: “Bao quanh thôn là sông Lô, sông Phó Đáy, xen kẽ các hồ, đầm. Để bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em, thôn đã họp bàn, phân công các thành viên rà soát các địa điểm nguy cơ, lắp biển cảnh báo. Thôn đã thành lập tổ canh trực vào thời gian cao điểm từ 15 - 19 giờ hằng ngày tại một số nơi nguy cơ cao. Các thành viên có nhiệm vụ giám sát, nhắc nhở và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống nguy hiểm.”

Giáo viên Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, xã Sơn Đông hướng dẫn học sinh thực hiện biện pháp cứu đuối.

Cùng với chính quyền địa phương, trước khi kết thúc năm học 2025-2026, các trường học trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động giáo dục phòng, chống đuối nước cho học sinh. Thông qua các tình huống giả định, học sinh được trang bị kiến thức về cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố dưới nước và nguyên tắc cứu người an toàn. Nhiều trường đã triển khai ký cam kết “không tự ý đi bơi, lội nước khi không có người lớn đi cùng” đến 100% học sinh và phụ huynh; có kế hoạch phối hợp với địa phương, gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè.

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền trải nghiệm kỹ năng tự nổi trên môi trường nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Thao - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Để nâng cao nhận thức cho học sinh, chúng tôi yêu cầu giáo viên thường xuyên lồng ghép, tích hợp giáo dục kỹ năng sống, trong đó có hoạt động phòng, chống đuối nước cho học sinh. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý học sinh, khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia các khóa học bơi an toàn, hướng đến 100% học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học đều biết bơi.”

Các khóa học bơi được nhiều phụ huynh lựa chọn trong dịp hè.

Việc phổ cập bơi và kỹ năng an toàn dưới nước đang được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước. Tại các trung tâm văn hóa, thể thao, nhà thiếu nhi, nhiều lớp học bơi được tổ chức với sự tham gia đông đảo của học sinh. Không chỉ học kỹ thuật bơi, các em còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm, kỹ năng cứu đuối cơ bản và cách sử dụng áo phao đúng cách.

Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền ở phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Tôi cho 2 con tham gia khóa học bơi để có thêm kỹ năng về bơi lội, phòng chống đuối nước. Các con cũng biết thêm một môn thể thao bổ ích và hạn chế việc xem tivi, điện thoại.”

Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống đuối nước, tuy nhiên các vụ đuối nước ở trẻ em vẫn luôn hiện hữu. Điều này đòi hỏi ngoài các giải pháp trước mắt cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ với sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi gia đình cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, chăm sóc con em mình để các em có một mùa hè an toàn, bổ ích.

Thu Hoài