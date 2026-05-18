Chung tay vì người yếu thế

Trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự sẻ chia của cộng đồng. Có những gia đình mất đi nguồn lao động chính vì tai nạn, bệnh tật; nhiều em nhỏ đứng trước nguy cơ bỏ học do thiếu thốn; không ít người già neo đơn cần được quan tâm, chăm sóc. Chính vì vậy, các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện ngày càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để những người yếu thế vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Công ty Toyota Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh.

Để chung tay hỗ trợ người yếu thế, những năm qua, hệ thống câu lạc bộ, đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố và mở rộng. Từ những mô hình hoạt động tự phát ban đầu, đến nay các câu lạc bộ, đội tình nguyện viên đã từng bước được chuẩn hóa về tổ chức, duy trì hoạt động nền nếp, gắn với những nhiệm vụ nhân đạo cụ thể tại địa phương.

Hiện toàn tỉnh có 36 câu lạc bộ, đội tình nguyện viên với hơn 2.300 tình nguyện viên tham gia sinh hoạt, hoạt động thường xuyên. Các câu lạc bộ được thành lập tại nhiều xã, phường, trường học, cơ quan, đơn vị; quy tụ lực lượng đến từ nhiều ngành nghề như cán bộ, công chức, tiểu thương, người lao động, cán bộ cơ sở... Đội ngũ tình nguyện viên chủ yếu là thanh niên và người trung niên, giàu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Giai đoạn 2021-2026, các câu lạc bộ, đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhân đạo với tổng giá trị đạt trên 36,2 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 32.700 lượt người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, tai nạn và các hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng như Đội tình nguyện viên “Sưởi ấm tình người”, Đội Thiện nguyện Tam Dương, Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái Bình Xuyên”, Nhóm Thiện nguyện Đất Tổ, Nhóm Thiện nguyện Thanh Thủy, Câu lạc bộ “Kết nối trái tim Hòa Bình”, Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình...

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 5 năm qua, các câu lạc bộ duy trì thường xuyên hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tại các cơ sở y tế, tổ chức nấu và trao tặng hơn 200.000 suất ăn miễn phí với tổng giá trị trên 5,2 tỷ đồng. Các mô hình như “Bếp ăn tình thương”, “Nồi cháo nhân ái”, “Suất ăn 0 đồng”, “Cắt tóc miễn phí” được triển khai hiệu quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân.

Phong trào hiến máu tình nguyện, vận động đăng ký hiến mô, hiến tạng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, đội tình nguyện viên, toàn tỉnh đã tiếp nhận 114.375 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị; đồng thời có 1.423 người đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh vai trò của các tổ chức, lực lượng tình nguyện viên, cộng đồng doanh nghiệp cũng thể hiện rõ trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp hội viên luôn tích cực đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp đã dành nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo, trao quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, chăm lo học sinh vượt khó, tham gia cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn được khẳng định bằng trách nhiệm đối với xã hội và những giá trị nhân văn đóng góp cho cộng đồng. Mỗi nghĩa cử sẻ chia, mỗi hành động thiện nguyện đều góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục cam kết đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, hai đơn vị sẽ ký kết chương trình phối hợp công tác nhân đạo giai đoạn 2026-2031 với các nội dung trọng tâm như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, hỗ trợ sinh kế, trao quà Tết cho người nghèo, chăm lo các đối tượng yếu thế và triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Có thể khẳng định, công tác nhân đạo không chỉ dừng lại ở một phong trào mang tính thời điểm mà đã trở thành hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối những tấm lòng nhân ái trong xã hội. Khi mỗi người biết sẻ chia, mỗi tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay vì cộng đồng, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững.

Lê Minh