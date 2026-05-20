Thời tiết ngày 20/5: Mưa lớn dồn dập tại nhiều tỉnh phía Bắc

(Ảnh minh họa: Quốc Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 20/5, các khu vực khác của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Theo báo cáo, từ 3 giờ ngày 19/5 đến 3 giờ ngày 20/5, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Đồng Tâm đạt 182,2 mm, Lăng Căn 1 đạt 155,6 mm (Tuyên Quang); Nam Hòa đạt 89,8 mm (Thái Nguyên); Cẩm Phả đạt 235,8 mm và Dương Huy đạt 156,2 mm (Quảng Ninh).

Ngoài ra, từ 15 giờ ngày 19/5 đến 3 giờ ngày 20/5, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ mưa vừa, có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Mường Khoa (Sơn La) 103,8 mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 114 mm và Tân Pheo (Phú Thọ) 122,8 mm.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Do đó, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 20/5, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 20/5, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; một số nơi xuất hiện mưa to đến rất to.

Riêng khu vực Nam Lào Cai và Nam Phú Thọ có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, ngày nắng, một số nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, khu vực phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi vượt 35 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo TTXVN