Võ Miếu mổ lợn nhựa tiết kiệm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Ngày 19/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Võ Miếu tổ chức Ngày hội mổ lợn nhựa tiết kiệm đợt 19/5 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã thu hút 15/49 chi hội phụ nữ trong xã tham gia.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Hội LHPN xã Võ Miếu đã triển khai hiệu quả mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Năm 2026, phong trào thu hút 15/49 chi hội tham gia với tinh thần tự nguyện, tiết kiệm từ những khoản nhỏ hằng ngày để hình thành nguồn quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Theo đó, mỗi hội viên thực hiện tiết kiệm tối thiểu từ 5 nghìn đồng/tháng trở lên để gây quỹ nuôi lợn nhựa. Số tiền tiết kiệm được sử dụng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi nhằm đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tại ngày hội, Hội LHPN xã đã mổ 15 con lợn nhựa của 15 chi hội, thu được hơn 427 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được trao trực tiếp cho các hội viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về kinh tế mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chung sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

Hồng Nhung