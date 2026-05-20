Phòng chống đuối nước: Không thể lơ là

Những ngày đầu hè, khi nền nhiệt tăng cao cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng tại nhiều địa phương đã xảy ra những vụ việc đau lòng liên quan đến học sinh tự ý đi bơi, tắm sông, suối mà không có người lớn đi cùng. Vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại xã Sông Lô vừa qua thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, lơ là trong quản lý con em và công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Tăng cường tuyên truyền từ nhà trường

Tại Trường THCS Đạo Đức, xã Xuân Lãng, công tác phòng chống đuối nước cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm ngay từ khi thời tiết bắt đầu bước vào cao điểm nắng nóng. Ngay trước cổng trường, những tấm bảng cảnh báo với nội dung như “Không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng” được đặt ở vị trí dễ quan sát nhằm nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân.

Trường THCS Đạo Đức khuyến cáo học sinh “Không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng”.

Không chỉ dừng ở những khẩu hiệu trực quan, trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp hay hoạt động ngoại khóa, giáo viên thường xuyên lồng ghép tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Qua đó giúp các em nhận diện nguy cơ mất an toàn và biết cách xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Em Trần Hải Sơn, học sinh lớp 9G, Trường THCS Đạo Đức chia sẻ: Sau khi được thầy cô hướng dẫn, em hiểu rằng không nên tự ý đi bơi ở ao, hồ, sông, suối; việc trang bị những kỹ năng về chống nước là rất cần thiết. Đồng thời em sẽ tham gia các hoạt động vui chơi an toàn trong dịp hè.

Nhiều kỹ năng phòng chống đuối nước được giáo viên truyền đạt một cách sinh động, dễ nhớ cho các em.

Bên cạnh đó, nhà trường còn duy trì phát thanh nội dung tuyên truyền phòng chống đuối nước vào giờ ra chơi với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, giúp học sinh ghi nhớ thường xuyên các kỹ năng an toàn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS Đạo Đức cho biết: Lứa tuổi học sinh rất hiếu động, tò mò nên nhà trường thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý học sinh trong dịp hè.

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tại địa phương

Tại xã Sơn Đông, công tác phòng chống đuối nước được đặc biệt quan tâm do địa phương có nhiều sông, hồ, đập và hệ thống thủy lợi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em trong mùa hè. Trên địa bàn xã hiện có 2 tuyến đê cấp III gồm đê hữu sông Phó Đáy dài 6,4km và đê tả sông Lô dài 1,7km. Đây là những công trình phòng chống lũ quan trọng, đồng thời cũng là khu vực người dân, nhất là trẻ em thường xuyên qua lại, vui chơi trong dịp hè. Bên cạnh đó còn có 8 hồ nhỏ cùng nhiều trục tiêu, kênh tiêu và trạm bơm nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo tại các điểm nước sâu, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho người dân và học sinh.

Biển cảnh báo phòng chống đuối nước được UBND xã Sơn Đông cắm tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: Địa phương yêu cầu các thôn rà soát các điểm có nguy cơ đuối nước, cắm biển cảnh báo và yêu cầu các nhà trường trước khi nghỉ hè cần yêu cầu học sinh ký cam kết và tuyên truyền để phụ huynh quản lý con em chặt chẽ, không để các cháu tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ.

Không thể chủ quan, lơ là

Thực tế cho thấy, tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu thiếu sự quan tâm, giám sát từ gia đình và cộng đồng. Đặc biệt trong dịp hè, khi học sinh có nhiều thời gian vui chơi tự do, nguy cơ càng gia tăng nếu các em thiếu kỹ năng an toàn và không có người lớn quản lý.

Bên cạnh sự vào cuộc của nhà trường và chính quyền địa phương, vai trò của gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong phòng chống đuối nước cho trẻ em. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em, không để trẻ tự ý đến những khu vực ao, hồ, sông, suối nguy hiểm; đồng thời tạo điều kiện cho các em học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Chị Lê Thị Hưng, phụ huynh có 2 con đang theo học tại Trường Tiểu học Đạo Đức B cho biết: Do nhà ở gần sông nên gia đình đã chủ động cho 2 con đi học bơi từ rất sớm. Đến nay các con đã bơi thành thạo. Tuy nhiên gia đình cũng quản lý chặt các con, không để con tự ý ra sông, hồ bơi.

Học sinh Trường Tiểu học Đạo Đức B tham gia các lớp học bơi vào dịp nghỉ hè và được trao chứng chỉ bơi.

Ý thức được tầm quan trọng của việc dạy bơi cho học sinh, Trường Tiểu học Đạo Đức B, xã Xuân Lãng đã tổ chức các buổi ngoại khóa, dạy kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trước mỗi dịp hè. Theo cô giáo Chu Thị Chức - Hiệu trưởng nhà trường, hiện khoảng 30% học sinh đã biết bơi. Trong dịp hè này, nhà trường tiếp tục triển khai phổ cập bơi cho học sinh có nhu cầu nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Học sinh Trường Tiểu học Đạo Đức B, xã Xuân Lãng được thầy giáo trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi.

Mỗi lời nhắc nhở, mỗi biện pháp phòng ngừa hôm nay sẽ góp phần ngăn chặn những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Phòng chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà cần sự chung tay của toàn xã hội để các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

Kim Liên