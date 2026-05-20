Hạ Hòa tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp liên quan đến sức khỏe, tính mạng người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua xã Hạ Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Công nhân Công ty TNHH Trúc Mai được trang bị đầy đủ phương tiện và thiết bị bảo hộ chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu an toàn trong quá trình thi công và vận hành.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 143 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thu hút hàng nghìn lao động. Các ngành nghề chủ yếu gồm: may mặc, chế biến gỗ, cơ khí nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng và dịch vụ thương mại. Sự phát triển này góp phần quan trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất.

Trước thực tế đó, xã tập trung triển khai theo hướng “phòng ngừa là chính”, lấy doanh nghiệp và người lao động làm trung tâm, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước tại cơ sở. Theo đó, xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về ATVSLĐ và phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất. Nội dung bám sát thực tiễn, tập trung vào nhận diện nguy cơ tai nạn lao động, quy trình vận hành máy móc an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường. Các ngành chức năng của tỉnh, của xã thường xuyên rà soát điều kiện làm việc tại các cơ sở sản xuất, chú trọng các nội dung như việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động, bố trí mặt bằng sản xuất, an toàn hệ thống điện, máy móc thiết bị, và việc tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho người lao động.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, một số doanh nghiệp chủ động nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động. Điển hình như Công ty TNHH Trúc Mai, đơn vị đã xây dựng quy trình làm việc an toàn cho từng công đoạn sản xuất, tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân như găng tay, khẩu trang, đồ bảo hộ chuyên dụng. Doanh nghiệp cũng bố trí hệ thống cảnh báo tại khu vực có nguy cơ cao, cải thiện điều kiện làm việc thông qua việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng, thông gió và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trúc Mai còn duy trì kiểm tra nội bộ định kỳ, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Việc gắn trách nhiệm an toàn lao động với từng tổ, nhóm sản xuất đã góp phần hình thành thói quen làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành máy móc.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác ATVSLĐ trên địa bàn xã chuyển biến rõ rệt. Nhận thức của người lao động và chủ sử dụng lao động được nâng lên; nhiều cơ sở đã chủ động đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, bổ sung trang thiết bị bảo hộ và thực hiện nghiêm quy trình vận hành an toàn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng nội quy an toàn lao động, tổ chức huấn luyện định kỳ và duy trì việc kiểm tra an toàn tại chỗ trước khi sản xuất. Vì vậy, số vụ tai nạn lao động và sự cố mất an toàn trong sản xuất trên địa bàn giảm. Không xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại các doanh nghiệp. Điều này góp phần đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất liên tục, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đồng thời tạo môi trường đầu tư ổn định hơn cho địa phương.

Cán bộ xã kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ tại một số cơ sở vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một số cơ sở nhỏ lẻ chưa quan tâm đầy đủ đến công tác huấn luyện an toàn; việc trang bị và sử dụng phương tiện bảo hộ lao động chưa nghiêm túc; công tác ghi chép, theo dõi hồ sơ an toàn chưa được thực hiện đầy đủ. Một bộ phận người lao động còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy trình an toàn trong quá trình làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Năm - Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về an toàn lao động, đẩy mạnh tuyên truyền theo chiều sâu, đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATVSLĐ và phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn cho người lao động; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện.”

Anh Thơ